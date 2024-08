Písek je městem basketbalu. Sršni v minulé sezoně pobláznili celý kraj. "Lidé v Písku nás poznávají, cítíme ve městě euforii," vyprávěl kapitán Vojtěch Sýkora.

Teď se klub chystá na novou sezonu. Jaká bude? Nejvíc informací má trenér Jan Čech. Zastihli jsme ho těsně před odjezdem do Rakouska. "Změříme síly se třemi týmy z rakouské nejvyšší soutěže, ty hodně napoví," uvedl.

Senzace v Písku. Sršni porazili Opavu 94:91. Připomeňte si skvělou atmosféru | Video: Deník/ Kamil Jáša

Příprava probíhá podle Čechových představ. "Ano, podle plánu," přikyvuje zkušený kouč. "Zranění se nám vyhýbají, hráli jsme přípravné zápasy v širších sestavách, výsledky jsou teď to poslední, co by nás zajímalo. " Čech zapojil do tréninků i do utkání hodně mladých hráčů. "Příprava běží podle plánu, odjíždíme do Rakouska…"

Mezi elitou budou hrát také basketbalisté z Jindřichova Hradce. Jaká je to zpráva pro písecké Sršně? "Derby v regionu? To je dobrá zpráva," myslí si Jan Čech. "Pro nás to ale nic neřeší. Chceme vyhrát každé utkání. Máme plnou halu, spousta hráčů má k Jindřichovu Hradci vztah, ale už to není tak, jako to bývalo dřív."

Jindřichův Hradec i Písek posilují. U Otavy jsou tři výrazní noví hráči. "Všichni tři klíčoví hráči by měli být posilami. Karlovský pod košem, na křídlech Haiblík a Burda. Budou v naší nejužší rotaci."