Tereza Babická (16, Sokol ČB) vyhrála po 100 metrů překážek i 300 m s ploty, a to v nejlepším dorosteneckém výkonu roku v ČR 42,49. Z prvního místa sesadila Terezu Čihařovou z Chomutova, o rok starší závodnici. Ta se v Olomouci musela spokojit s časem 42,97, který je pro ni ostatně letos nejlepší. Maxima sezóny si zaběhly i další čtyři finalistky. Pro srovnání, loni byla nejlepší dorostenkou republiky Kateřina Tvrdá (St. Boleslav) za 42,89, a český rekord drží Jana Reissová výkonem 41,99 z roku 2013. Zlatý čas z Olomouce přitom není osobním rekordem Babické, která běžela loni v Györu 42,39.

Po stříbru na 1500 m si druhý den nenechala ujít juniorské zlato na dvojnásobné trati Barbora Havlíčková (Čt. Dvory). Zvítězila s náskokem dvanácti sekund, v letos nejlepším čase v ČR 9:45,77. V historické tabulce žen kraje je pátá, z juniorek třetí za Sekanovou a Vondrkovou. Metou 2000 m proběhla jako první za 6:38,16, a kdyby mezičasy platily jako v plavání, byl by to druhý nejlepší výkon na této trati v jihočeské historii po halovém rekordu Sekanové z roku 2009. V samostatném závodě běžela Havlíčková tuto trať v roce 2014, tehdy za 6:58,29…

Juniorské zlato „trefil“ také David Tupý z Bechyně. Zapsal nejlepší letošní výkon v ČR 19,41 (série 18,97 – 18,90 – 19,41 – x – 19,02 – x). Pokračoval tedy ve svém opravování krajského rekordu juniorů z loňských 18,02 přes květnových 18,51 z Bechyně a 18,75 z Pardubic před týdnem.

Famózní dorostenecký dálkař Tomáš Kratochvíl (Sokol) si po sobotním titulu s rekordem zazávodil v neděli ještě ve výšce, ve které loni zapsal 194. Teď začal na 182, na 193 potřeboval tři pokusy, na osobní rekord 196 dva, na další hranici 198 tři. Dva metry dvakrát shodil a „mazácky“ si třetí pokus nechal na 202… Stříbro za letošním lídrem Jakubem Bělíkem (202) mu sluší!

Stejně kvalitní medaili si odvezl i Tomáš Němejc (Sokol) na 200 metrů juniorů. Časem 21,53 při protivětru -2,8 m/s podlehl jen Matěji Krskovi z Kladna, který si v závodě vytvořil osobní rekord 21,35. Tomáš byl v cíli dřív o setinu před Vejražkou.

Z dalších výkonů Jihočechů: 3000 m dor. 6. Tereza Kratochvílová 11:19,52 (loni vynikla v trojskoku se 11,47…), 11. Anežka Gutwirthová (16) 11:36,44 – osobní rekord, výška jun. 6. Jiří Daniel Jaroušek (18, všichni Sokol) 193, koule dor. 4. Marek Marvan (VS) 15,97, 3000 m dor. 8. Jakub Budil (Písek) 9:23,86, 9. Ivan Brejška (16) 9:30,66, 11. Šimon Řehula (oba Sokol) 9:34,05, vesměs nejlepší letošní výkony, výška dor. 8. Ondřej Vojta (VS) 182, 10. Š. Pokorný (Mil.) 175, 800 m dor. 8. Barbora Hesová (VS) 2:24,47.