Písečtí basketbalisté se postarali o další překvapení. V dohrávce čtvrtého kola Kooperativa NBL si vyšlápli na Pardubice a v jejich hale po výtečně zvládnuté poslední čtvrtině zvítězili 104:100. V tabulce nejvyšší soutěže jim tak s padesátiprocentní úspěšností patří osmá příčka.

Písečtí basketbalisté se postarali o další překvapení, když v dohrávce 4. kola KNBL zvítězili v Pardubicích 104:100. | Foto: BK Pardubice/Milan Kříček

Jihočeši zvládli proti účastníkovi evropských pohárů výborně úvodní čtvrtinu, v níž otočili skóre a odnesli si desetibodový náskok – 19:29. Ten domácí tým v další desetiminutovce zlikvidoval a patřila mu i třetí čtvrtina, v níž se dostal až do vedení o šestnáct bodů – 71:55.

Sršni však předvedli parádní obrat, závěrečnou periodu ovládli v poměru 33:20 a mohli slavit další nečekané vítězství.

K němu nejvýrazněji přispěl Martin Svoboda, který si už podruhé v sezoně připsal 37 bodů a stává se jednou z hvězd nejvyšší soutěže. Svůj střelecký standard odvedl Petr Šlechta (17 bodů), Vojtěch Sýkora zase k šesti bodům přidal 16 asistencí a 10 doskoků. V pardubickém dresu zářil nejvíce Brice Alford, jenž zaznamenal sedm trojek a celkem 27 bodů.

Dino Repeša, trenér Pardubic: „Nezačali jsme tak, jak jsme chtěli. Ve třetí čtvrtině jsme se zlepšili, dělali jsme na hřišti to, na co jsme se předcházející dva dny připravovali a vedli jsme až o 16 bodů. Bohužel, bez zraněného Joeyho Brunka jsme nekontrolovali tak dobře prostor pod košem, Písek dal nějaké těžké střely a vyhrál. Život pokračuje dál, musíme se připravit na další zápas.”

Jan Čech, trenér Písku: „Do utkání jsme vstoupili velice koncentrovaně. Hráli jsme odvážně, sebevědomě, víceméně jsme v prvním poločase udělali jenom jednu chybu, že jsme nechali rozstřílet Alforda. O poločase jsme sice vedli o dva body, nicméně ve třetí čtvrtině existovalo na hřišti jenom jedno družstvo. Pardubice v ní hrály skvěle, přiznám se, že ani já jsem po této části nevěřil, čeho všeho ještě budeme schopni. Ve čtvrté čtvrtině se na nás projevilo to, co nám na začátku soutěže chybělo, tedy zkušenosti. Naše hra se zlepšuje zápas od zápasu, už neděláme školácké chyby a s podporou pár lidí, kteří tady vytvořili skvělou atmosféru, jsme vyhráli. Máme něco, co v této soutěži chybělo, a díky tomu se nikdy nevzdáváme. Z prvních šesti utkání máme tři výhry, za což jsem strašně rád, zvlášť poté, jaký jsme měli los. Klobouk dolů. Zrajeme jako víno, těším se, co přinesou další dny. Není ale čas na nějaké oslavy, v neděli hrajeme klíčové utkání s Ostravou a musíme být znovu připraveni.”

Štěpán Borovka, křídlo Písku: „Bylo to skvělé. Tohle utkání jsme si strašně moc užili. Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit. Náš program vypadal tak, že po sobotním utkání v Děčíně jsme si v neděli dali lehký trénink v Písku a rozjeli jsme se do škol, do práce. Ještě dnes byl někdo v práci a ve škole, nabírali jsme se v Praze, scházeli jsme se divně. My jsme ale strašně dobrý tým. Držíme spolu, nepoložili jsme se ani v době, kdy jsme prohrávali o 16 bodů. Za to patří klukům velký dík. Užíváme si to, je to super.”

V dalším kole se písečtí basketbalisté představí doma v Sršním hnízdě, kde v neděli 29. října přivítají poslední Ostravu (17 hodin).

BK KVIS Pardubice – Sršni Photomate Písek 100:104 (19:29, 44:46, 80:71)

Nejvíce bodů: Alford 27, Škifić 21, Šafarčík 16, Pekárek 13, Švrdlík 8 – M. Svoboda 37, Šlechta 17, Novotný 16, Borovka 12, Skalička 8. Trojky: 14:11. Fauly: 29:21. Trestné hody: 16/23:29/38. Doskoky: 42:43. Rozhodčí: Vošahlík, Kec, Ulrych. Diváci: 717.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 8 6 2 759:556 75,0%

2. Opava 8 6 2 737:668 75,0%

3. Ústí nad Labem 8 5 3 711:653 62,5%

4. USK Praha 7 4 3 516:519 57,1%

5. Děčín 8 4 4 730:691 50,0%

6. Pardubice 8 4 4 696:698 50,0%

7. Kolín 8 4 4 613:633 50,0%

8. Písek 6 3 3 567:615 50,0%

9. Brno 7 3 4 526:564 42,9%

10. Olomoucko 8 3 5 664:733 37,5%

11. Slavia Praha 8 3 5 652:764 37,5%

12. Ostrava 8 1 7 616:693 12,5%