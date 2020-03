Občané Milevska, podobně jako v jiných městech v Českém království, si založili Klub českých velocipedistů, který pořádal výlety a organizoval společenské akce, avšak zatímco v těchto městech vznikaly cyklistické kluby ještě před koncem 19. století, v Milevsku byl ustanoven teprve v roce 1903. Po třech letech své existence však zanikl. V jihočeských městech postupně vznikaly a zanikaly různé cyklistické spolky.

Archivní fotografie Jana Kubeše. | Foto: Archiv Jana Kubeše

V Milevsku pravděpodobně v té době chyběl člověk, který by se ujal organizace nového klubu, neboť další oddíl, se zaměřením na závodní cyklistiku, vznikl až v roce 1952 při Spartaku Milevsko. V něm působil trenér Antonín Jelínek, který kolem sebe shromáždil mladé cyklisty. V prvních měsících závodil za Milevsko Jan Kubr, pozdější vítěz Závodu míru. Ten se však přestěhoval za prací do Českých Budějovic. Kromě něho zde byli i další mladí nadšení závodníci, kteří se umisťovali na předních příčkách krajského přeboru a byli schopní nominovat se i na národní mistrovství. Jedním z nich byl Jan Kubeš, který se v roce 1957 stal krajským přeborníkem v kategorii staršího dorostu a zároveň byl nominován do reprezentačního mužstva. V roce 1964 odchází část mladých závodníků na vojnu a s jejich odchodem skončila činnost cyklistického oddílu Spartak Milevsko. Celých deset let trvalo než v roce 1974 vznikl zásluhou Ivana Sommera, Josefa Žemličky a především trenéra mužů Jana Kubeše nový cyklistický oddíl při Závodech na výrobu vzduchotechnických zařízení (ZVVZ) Milevsko. Dalším trenérem byl Jan Turek, ten se staral o mladší a starší dorostence i děti z cyklistického kroužku při Městském domě pionýrů a mládeže. Z kroužku se vybírali nejlepší cyklisté do oddílu. Kromě výše zmíněných zakladatelů stál v pozadí obnovy organizované cyklistiky v Milevsku i Jan Kubr, v té době trenér vrcholového střediska Rudá Hvězda Plzeň. Ten spolupracoval s trenérem Janem Kubešem a účastnil se soustředění milevských závodníků na dráze.