První závodní trasou byl domácí Šumavský MTB maraton České spořitelny, tedy trasa seriálu Kolo pro život. „Do závodu odstartovaly skoro tři stovky závodníků z celého světa, což je super číslo. Závodili cyklisté z Austrálie, USA, Kolumbie, z Evropy to byli Belgičané, Francouzi, Němci a další. Z českých převážně bikeři, ze zahraničních silničáři či triatlonisté. Výsledkovku pak ovládli bikeři,“ uvedl trenér vimperských bikerů Jiří Lutovský, který závod živě komentoval ve virtuálním studiu společně s Tomášem Lachmanem.

Vítězství si připsal zkušený Jan Škarnitzl, o dvacet sekund za ním byl na Churáňově Jan Vastl a třetí skončil se ztrátou minuty a půl Martin Stošek. Nejlepší ženou v cíli byla Jana Pichlíková, která měla na 53. místě absolutního pořadí ztrátu na vítěze necelých jedenáct minut. „Jana potvrdila svou dlouhodobou formu. Je vidět, že má natrénováno, její výkon byl vzhledem k silnému startovnímu poli velice dobrý,“ pochválil vítězku ženského závodu Jiří Lutovský.

Závod byl zpestřením také pro závodníky z jiných sportů. „Ze zajímavých jmen byli v pelotonu například lyžaři Míra Rypl a Barbora Havlíčková,“ vybral ze startovní listiny Jiří Lutovský. Miroslav Rypl skončil v absolutním pořadí na výborném 37. místě, Barbora Havlíčková čtvrtá mezi ženami.

„Závod byl super připravený. Není to sice jako v reálu, kolo se nenaklání, ale člověka to pohltí. Na monitoru vidí, jak se závodníci předjíždějí, má to atmosféru. Navíc se musí šlapat i z kopce,“ komentovala závod vítězka mezi ženami Jana Pichlíková a doplnila: „Závodně jsem jela tuto trasu již potřetí a přiznám, že jsem si v některých sjezdech ulevovala. Hned po startu je kopec, pak další dva náročné a člověk si to musí rozplánovat, aby ho to nesemlelo.“ A jak se těší na dnešní závod do Austrálie? „Již jsem si tuto trať vyzkoušela, je taková jezdivá. Docela se na to těším. A pak hlavě na Scarlino Scalo do Itálie. Tam jsme letos nemohli na soustředění, tak si to projedu alespoň virtuálně,“ doplnila s úsměvem závodnice Kross Bike Ranch teamu.

Karanténu po návratu ze zahraničí společně tráví Sam Jirouš se svým bratrancem Janem Sáskou a sestřenicí Terezou Sáskovou (všichni ROUVY Specialized Cycling Team). Tereza první závod nejela, ale na ten dnešní by již měla být připravena. Sam skončil v pondělí v absolutním pořadí na 16. místě. „S výkonem spokojen nejsem. Minulý týden jsem asi na čtyři dni vypadl z tréninku a bylo to v pondělí znát,“ komentoval svůj výkon na Šumavském maratonu MTB Sam Jirouš.

A jak mladý cyklista takové virtuální soutěžení vnímá? „Závody jsou pořád závody, v základu se nic nemění, proto je super, že vzhledem k aktuálnímu dění můžu dál měřit síly s kamarády z Čech ale i celého světa. Je třeba brát závod poctivě především co se nastavení trenažéru týče a zadat opravdu svojí aktuální hmotnost, ze které se výkon počítá. Jinak je třeba dát si pozor na přechody, zvyknout si na to, jak chytrý trenažér přidává zátěž. Tam se dají získávat vteřiny. Může to znít trochu zvláštně, nicméně v reálu to je velmi podobné, také se díváte, kde zvolit jaký převod. Zátěž je zde hodně konstantní, neodpočinete si ani ve sjezdu, ale šlapete pořád,“ přiblížil pocity cyklisty při virtuálním závodě Sam Jirouš.

Druhý závod seriálu je na programu dnes od 18 hodin a cyklisté se tentokrát vydají do Austrálie na Cape Naturaliste.

Program dalších závodů: 27.3. Mt. Ventoux, Francie. 29.3. Scarlino Scalo, Itálie. 31.3. Vill-sur_Auzon – Monieux, Francie.

Výsledky – Šumavský MTB maraton ČS (27,3 km) – Muži: 1. J. Škarnitzl 45:01, 2. J. Vastl -20, 3. M. Stošek -1:30, 4. M. Ullman -1:42, 5. R. Hulla -2:02, 6. J. Strož -2:14, 7. O. Cink (všichni CZE) -2:21. Ženy: 1. J. Pichlíková 55:51, 2. M. Mišoňová -6:54, 3. J. Žídeková -7:28, 4. B. Havlíčková -8:08. 5. B. Rajnochová (všechny CZE) -8:14.