Výsledky 45 km: 1. Jan Písař /Rájec Trek/, 2. Robert Hůla /TOI TOI Cykloklub Slaný/, 3. Lukáš Smola /TOI TOI Cykloklub Slaný/

Výsledky 25 km: 1. Adam Kubík /Cycling Academy Tábor/

Výborně si vedli ve svých kategoriích závodníci GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS. Na 2. místě skončili ve svých kategoriích Olda Míka mezi muži nad 50 - 59 let na 45 km a Michaela Karellová mezi ženami na 25 km.

Na trati 45 km dojel Ondřej Janota12. a Tomáš Kudlák 13. mezi muži A 18 -29 let, Michal Karella 10. mezi muži 50 -59 let. Na trati 25 km dojel Jan Tichý 7. mezi muži 19 -35 let, Milan Linhart 20. mezi muži 36 - 49 let a 11. Milan Šaman mezi muži nad 50 let.

STEVENS Jihočeský MTB pohár 2019 - Seriál závodů na horských kolech pro širokou veřejnost

22. 6. Kukle u Tálína

17. 8. Jistebnice

7. 9. Soběslav

27. 9. Vyhlášení výsledků, Písek-Hradiště

Karel Švec