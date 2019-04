Písek - Skvělý konec jarních prázdnin v podobě zlatých medailí si zasloužila děvčata z AC Sole. Vyjely do Prahy na první závod soutěže Žij pohybem“. Nejmladší „Želvy Ninja“ získali první místo stejně jako nejstarší „Sněženky a machři“. Také fitness tým pod názvem Thor obsadil první místo v lize B. Druhé místo v kategorii 11 – 14 let získala děvčata se sestavou „Sám doma „ a v kategorii 8 – 10 let obsadila třetí místo děvčata se sestavou „Na vlásku“.

AC Sole Písek. | Foto: Jarka Benešová

Pokračovala rovněž soutěž Mistry s mistry svým druhým závodem v Liberci. Tentokráte již v plné síle zabodovala v soutěži sportovních dvojic v kategorii C 12 – 14 let svým 7. místem ze 14 Tereza Šejnohová a Barbora Králová. V kategorii D nad 15 let si vybojovala zlato( z 8 dvojic) Barbora a Kristýna Kutějová a ještě jednu zlatou si přidala Barča v soutěži jednotlivců (z 15). Další úspěch měla i Tereza Šejnohová v kategorii jednotlivci 12-14 let kdy z 39 soutěžících získala 17 místo a Nina Fučíková v kategorii 9 – 11 let obsadila 16 místo (z 33). Posledním účastníkem sportovního aerobiku byl fitness tým „Thor“ ve složení Vendula Walterová, Michaela Čechová, Veronika Lingánová, Klára Počtová, Kateřina Polanská a Sabina Krupitzerová který získal páté místo.Na všech choreografiích se podílela Kateřina Kubínová a sestry Kutějovi.