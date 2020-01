Dakar se po jedenácti letech přesunul z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie a na Středním východě si Tůma v kategorii čtyřkolek vedl opravdu znamenitě. Kromě devátého místa v celkové klasifikaci se navíc ještě blýskl skvělým druhým v desáté etapě.

„Místní tratě byly velmi zajímavé. Dobře jsem se na nich orientoval a prakticky ani jednou nezabloudil. Ve srovnání s Jižní Amerikou je v Saúdské Arábii nekonečně prostoru pro závodění. Tahle země má pro Dakar do budoucna velký potenciál,“ prohlásil v cíli spokojený Tůma.

Mnoho prostoru pro závodní kolonu, písek a zajímavé duny. Jen fanoušci u tratě chyběli. „Je pravda, že v tomhle směru to byl oproti Jižní Americe veliký rozdíl. Tam podél cest křičely tisíce diváků. Tady jich bylo jen pár. Ale ke konci už to bylo lepší. Myslím, že v příštích ročnících jich bude přibývat. Spousta pastevců o závodu vůbec nevěděla,“ všiml si Jihočech, který dokončil i třetí Dakar, do kterého nastoupil. Jako nováček byl v roce 2017 dvanáctý, o rok později patnáctý.

Jeho slova potvrdil také Michal Burkoň, šéf týmu BARTH Racing. „Občas byli místní obyvatelé překvapeni, že se tu koná nějaká soutěž. Proto nám ze začátku možná tolik nedůvěřovali. Ale když zjistili, co tam děláme, úplně otočili. Lidé jsou zde neskutečně pohostinní. Dávali nám dárky, chtěli se fotit. Byl to velký zážitek,“ popsal Burkoň.

BARTH Racing tak přesunutí Dakaru z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie hodnotí pozitivně. „Jsou tady zajímavé tratě a prostředí, lepší zajištění i logistika. V Jižní Americe to byl chaos. Z pohledu týmu to bylo prostě jednodušší a je to taky od dost blíž,“ konstatoval šéf českého týmu. „Jen nás trochu zaskočilo, jaká tady je občas zima,“ usmál se.