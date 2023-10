Čtyři členové školy bojových umění AKJ Panthers Písek se v září zúčastnili mistrovství světa bojových umění v Německu a mimořádně se jim dařilo. Přivezli osm medailí.

Písecká výprava ve složení (zleva) Vojtěch Včelička, Josef Koloušek, Barbora Káplová a Jakub Kodad. | Foto: Archiv V. Včeličky

Mistrovství světa se zúčastnili celkem čtyři závodníci píseckého klubu, kteří zde startovali jako reprezentanti Českého svazu kickboxu. V prvním zápasovém dni se Jakub Kodad, Barbora Káplová a Vojtěch Včelička ve svých váhových a věkových kategoriích zapojili do sportovních střetnutí s mezinárodní elitou v kickboxerských zápasech, a to tak, že se postupně prodrali do bojů o nejcennější kovy.

Barbora Káplová, debutantka v české reprezentaci, postupovala svou kategorií bez porážky až do finále, kde byla přemožena na body. V kategorii dospělých žen do 65 kg se tak v soutěžní disciplíně kicklight umístila na 2. místě a stala se při své premiéře na mezinárodní scéně vicemistryní světa.

Vojtěch Včelička nastoupil v kategorii dospělých mužů do 65 kg, a to konkrétně v disciplíně lightcontact. Svými sportovními výkony se rovněž proboxoval až do finále této kategorie, kterou nakonec ovládl. „Náročný finálový zápas jsem vyhrál dle soudu rozhodčích v poměru 3:0 na body," referoval Vojtěch Včelička, který se stal celkovým vítězem této kategorie a získal titul mistra světa i zlatý mistrovský pás.

Posledním nastoupivším v tomto dni byl ostřílený a zkušený závodník Jakub Kodad. Ten se účastnil rovnou dvou kategorií, ve kterých absolvoval velmi náročné a vyčerpávající zápasy. V rámci kickboxu se Jakub Kodad zúčastnil v kategorii kicklight dospělých mužů do 70 kg, ve které se přesvědčivými výkony zaslouženě probojoval opět až do samotného finále. „Podal opravdu heroický výkon, avšak rozhodčí se na základě bodového hodnocení rozhodli pro vítězství jeho velmi kvalitního zahraničního protivníka," zhodnotil kolegův zápas Vojtěch Včelička. Jakub Kodad se tedy podobně jako Barbora Káplová ve své kategorii umístil na 2. místě a pyšní se tak titulem vicemistra světa.

Druhou kategorií, v níž Jakub Kodad startoval, byla plno-kontaktní disciplína oriental boxing mužů do 70 kg. „Zde si opět nevedl vůbec zle a po prohře v těžkém semifinálovém duelu nakonec vydřel ještě bronz," uvedl Vojtěch Včelička.

V dalším závodním dni se písečtí bojovníci zúčastnili v divizi tradičních disciplín, a to konkrétně v demonstraci sebeobrany sebeobrannými technikami. Tato část soutěže byla doménou dvou startujících českých reprezentantů píseckého sportovního klubu Vojtěcha Včeličky a Josefa Kolouška. První jmenovaný navázal na svou vlnu zápasových vítězství a v kategorii selfdefense creativ dospělých mužů opět získal titul mistra světa, když porazil všechny ostatní účastníky v této kategorii. Jeho sparingpartner Josef Koloušek nezahálel a ve své kategorii mužů nad 45 let v téže disciplíně zcela dominoval a zaslouženě byl v konkurenci ostatních protivníků rozhodčími oceněn též zlatem a titulem mistra světa.

Oba zmiňovaní následně startovali v kategorii selfdefense real, kde Vojtěch Včelička v kategorii dospělých mužů opět atakoval stupínek nejvyšší, když v rámci bodového hodnocení velmi těsným rozdílem zaujal postavení na 2. místě. Ke svým již dvěma titulům mistra světa tedy ještě přihodil zisk titulu vicemistra světa. Josef Koloušek se opět nenechal v mezinárodním startovním poli zahanbit a v disciplíně selfdefense real obdržel cenné 3. místo.

Tito čtyři písečtí reprezentanti tedy na největší světové akci letošního roku vybojovali celkem osm cenných kovů, přičemž tři z nich znamenaly dosažení samotného vrcholu mezi světovou špičkou. Mistrovství světa bojových umění pod záštitou organizace WMAC (World Martial Arts Committee), které se konalo v Německu poblíž Mnichova ve dnech 21. až 24. září, mělo letos rekordní počet startujících závodníků z různých koutů světa.