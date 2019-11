Michal Kriško (kapitán VK Euro Sitex Příbram): „Je to jednoduché, všechny sety byly o podání, kdo lépe podával, vyhrál.“

Martin Kop (trenér VK Euro Sitex Příbram): „Bylo to hodně o servisu, protože sety, co jsme vyhráli a co vyhrály Budějovice, byly s obrovským rozdílem, ale to vycházelo, komu se dařil víc servis, my si toho vítězství ceníme obrovsky, jsem rád, že jsme vyhráli a že nás to nakopne na těžkou sérii, co máme s Libercem a Karlovarskem.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice: „Bylo to dneska jak na houpačce, jednou hrál jeden tým, pak druhý. My jsme se nepopasovali s naší sestavou a dali jsme nadechnout domácím k velice dobrému výkonu, hlavně na servisu, takže vyhráli, protože byli lepší.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Zasloužená prohra, zasloužená výhra domácích.“ (cvf.cz)