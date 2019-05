Na závodech startovala i tříčlenná skupinka začínajících chyšeckých atletů. Pro všechny to byly první oficiální závody a hned s elektronickou časomírou.

V kategorii žáků zastupoval chyšeckou atletiku Michal Rottenberg, který na závodech byl povzbuzován přítomností svého otce, rovněž Michala. Ten v minulosti velmi dobře reprezentoval chyšecký oddíl a podílel se na mnoha dosažených úspěších chyšecké atletiky.

Michal mladší běžel v prvním rozběhu na 60 m a v něm s převahou vyhrál v čase 8,36 sec. Tento čas byl celkově nejlepším mezi žáky a pro Michala znamenal první místo a zlatou medaili. V průběžných současných krajských tabulkách je to 12.-13. místo.

Pořadí na stupních vítězů bylo následující:

1. Michal Rottenberg, TJ Chyšky 8,36 sec., 2. Ondřej Nový, SK Čéčova ČB 8,52 sec., 3. Jakub Čuřín, Atletika Písek 8,65 sec.

Druhou disciplinou v žákovské kategorii, kterou Michal absolvoval byla čtyřstovka, tedy trať, kterou nikdy neběžel a také s ní neměl zkušenosti. To se projevilo i v samotném závodě, kdy v prvním rozběhu běžel naprosto volně, bez nějakého úsilí a prakticky naplno běžel jen poslední stometrovou rovinku a do cíle doběhl jako vítěz prvního rozběhu v čase 69,24 sec. Jak Michal dopadne celkově, to byla otázka. Druhý rozběh byl ve znamení zkušenějších chlapců Ondřeje Nového a Jakuba Čuřína. Ti čtyřstovku rozběhli od startu naplno a bylo jasné, že čas chyšeckého "novice" překonají. To se také stalo. V celkovém pořadí vyhrál Ondřej Nový z SK Čéčova ČB za 61,10 sec., druhý byl domácí Jakub Čuřín v čase 66,83 sec. a třetí chyšecký Rottenberg. Jeho čas je v průběžných krajských tabulkách třetí a v republikových pak dvanáctý.

Své rychlostní schopností si pak Michal vyzkoušel v běhu mužů na 200 m, tedy opět na trati, kterou nikdy neběžel. Od výstřelu se pustil do souboje s muži a celou dvoustovku jim ukazoval záda, aby nakonec proběhl cílem jako první v čase 27,27 sec. a získal druhou zlatou medaili. Jeho dosažený čas je v průběžných krajských žákovských tabulkách nejlepší a v republikových je to sedmnácté místo.

Pořadí v mužské dvoustovce bylo toto: 1. Michal Rottenberg, TJ Chyšky 27,27 sec., 2. František Mašek 27,72 sec., 3. Pavel Motejzík 30,02 sec.

Chyšecká atletika měla své zastoupení i v kategorii žákyň. Svou premiéru na píseckém tartanovém oválu zažila Nikola Hrůzová, která si zaběhla hladkou šedesátku a v ní časem 10,40 sec. vyhrála a při vyhlašování převzala svou první medaili.

Druhou disciplinou, kterou si Nikola v Písku zaběhla, byla čtyřstovka žákyň. Až do závěrečné rovinky sváděla vyrovnaný souboj s domácí Barborou Pixovou. Ta však byla v závěru rychlejší a zaslouženě vyhrála v čase 76,40 sec. před Nikolou, ta doběhla v čase 82,95 sec. druhá.

Ve městě u Otavy startovala i starší sestra Nikoly, tedy Julie Hrůzová. Ta nejprve ve své věkové kategorii dorostenek s převahou vyhrála šestistovku za 2:39,41 min. před druhou Natálií Zíkovou, která doběhla druhá v čase 3:01,58 min.

Julie ještě také absolvovala ženskou dvoustovku, kterou v čase 39,74 sec. vyhrála a na stupních vítězů pak přebrala dvě zlaté medaile.

Chyšecká atletika si tak z bývalého královského města přivezla pět zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.

Josef Fuka