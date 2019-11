Byla to již devátá Republiková soutěž ČASPV, když první dvě byly vždy jako neoficiální, letos byla tato Republiková soutěž ČASPV sedmá oficiální.

Hrálo se podle pravidel florbalu, v poli se hrálo systémem pět hráčů v poli a brankář, v družstvech mohla hrát i děvčata. V soutěži startovalo celkem devět družstev, tedy o dvě více než v loňském ročníku, z celé republiky a hrálo se 1x10 min. hrubého času systémem "Každý s každým" ve dvou skupinách. Skupinu "A" tvořily čtyři týmy TJ Sokol Dolní Ředice ( Pardubický kraj), TJ Starý Harcov Liberec (Liberecký kraj), TJ Tatran Rousínov (Jihomoravský kraj) a TJ Týnec nad Sázavou (Středočeský kraj), skupinu "B" pak tvořilo pět týmů TJ Albrechtice (Moravskoslezský kraj), TJ Kvítkov, TJ Hostivice (Středočeský kraj), SK Relax Rájec Jestřebí (Jihomoravský kraj) a TJ Chyšky (Jihočeský kraj). Podle hracího systému bylo předem jasné, že z "A" skupiny budou do čtvrtfinále postupovat všechna čtyři družstva a z "B" skupiny jedno družstvo nepostoupí.

Na této Republikové soutěži ČASPV opět startovali starší žáci florbalového oddílu při odboru ASPV (Asociace Sportu pro všechny) TJ Chyšky, kteří se této soutěže zúčastnili již podeváté a v předcházejících letech třikrát obsadili stříbrnou příčku, když vždy prohráli finále na samostatné nájezdy, třikrát byli třetí a letos chtěli napravit nepovedenou sedmou příčku z loňské soutěže. Tedy v devítileté historii soutěže pěkná řádka úspěchů.

Letošní soutěž však pro Chyšky byla soutěží nešťastnou a smolnou. Všechna zúčastněná družstva byla velice kvalitní a vyrovnaná. O jednotlivých utkáních tak rozhodovaly maličkosti či hrubé chyby.

Kluci z Čertovy hrbatiny v letošní soutěži měli za svého prvního soupeře chlapce z TJ Hostivice ze Středočeského kraje, kteří v loňské soutěži skončili šestí. Chyšečtí kluci měli od začátku utkání mírnou převahu, kterou korunovali krásnou akcí a vedoucí brankou Pavla Boušky. Průběh utkání vyzníval pro Chyšky, ale po chybě obrany a náhodné střele na chyšeckou branku trefil míček brankáře do hlavy a po zádech se svezl do branky. Soupeř tak vyrovnal a i přes veškerou snahu chyšeckých utkání skončilo plichtou 1-1.

Ve druhém utkání nastoupily Chyšky proti zástupci z Moravskoslezského kraje kterým byli chlapci z TJ Albrechtice, tedy bronzový tým z loňské soutěže. Utkání slibovalo vyrovnaný souboj dvou kvalitních týmů. To se nakonec potvrdilo. Do vedení šli chyšečtí kluci krásnou brankou Jaroslava Junka. Útoky se přelévaly z jedné strany na druhou a soupeři se podařilo srovnat skóre na 1-1. Tedy druhý bod pro Chyšky.

Dalším soupeřem chyšeckých byl zástupce Jihomoravského kraje, tým SK Relax Rájec Jestřebí. Výsledek utkání byl 0-3 v neprospěch Chyšek, ale hra tomu vůbec neodpovídala. Chyšky zahazovaly jednu šanci za druhou a soupeř naopak střílel góly.

Ve čtvrtém utkání své skupiny narazily Chyšky na TJ Kvítkov. Zástupci Jihočeského kraje se opět dostali do vedení 1-0 brankou Matěje Prokopa a přes další šance chyšeckých tento výsledek byl i po zaznění signálu oznamujícího konec zápasu.

Tímto vítězstvím si Chyšky zajistily postup do čtvrtfinále ze třetího místa skupiny "B".

A zde jsou výsledky utkání skupiny "B":

SK Relax Rájec Jestřebí - TJ Albrechtice 1-1, - TJ Chyšky 3-0, - TJ Kvítkov 2-1, - TJ Hostivice 1-0

TJ Albrechtice - TJ Chyšky 1-1, - TJ Kvítkov 1-1, - TJ Hostivice 4-1

TJ Chyšky - TJ Kvítkov 1-0, - TJ Hostivice 1-1

TJ Kvítkov - TJ Hostivice 2-1

Pořadí skupiny "B":

1. SK Relax Rájec Jestřebí 4 3 1 0 7-2 10 bodů, 2. TJ Albrechtice 4 1 3 0 7-4 6 b., 3. TJ Chyšky 4 1 2 1 3-5 5 b., 4. TJ Kvítkov 4 1 1 2 4-5 4 b., 5. TJ Hostivice 4 0 1 3 3-8 1 b.

První čtyři týmy postoupili do čtvrtfinále.

Výsledky utkání skupiny "A":

TJ Týnec nad Sázavou - TJ Sokol Dolní Ředice 1-0, - TJ Rousínov 1-1, - TJ Starý Harcov Liberec 0-0

TJ Sokol Dolní Ředice - TJ Rousínov 0-0, - TJ Starý Harcov Liberec 1-0

TJ Rousínov - TJ Starý Harcov Liberec 2-2

Pořadí skupiny "A":

1. TJ Týnec nad Sázavou 3 1 2 0 2-1 5 b., 2. TJ Sokol Dolní Ředice 3 1 1 1 1-1 4 b., 3. TJ Rousínov 3 0 3 0 3-3 3 b., 4. TJ Starý Harcov Liberec 3 0 2 1 2-3 2 b.

Do čtvrtfinále postoupila všechna čtyři družstva.

Čtvrtfinálová utkání:

Chyšečtí kluci ve čtvrtfinále nastoupili proti druhému týmu skupiny "A", tedy TJ Sokolu Dolní Ředice. Začátek utkání se jim vydařil a brankou Pavla Boušky šli do vedení. Převahu v poli měli i v dalším průběhu zápasu, kterou korunovali druhou brankou Jaroslava Junka. V závěru soupeř vstřelil branku, a tím utkání zdramatizoval. V poslední minutě dokonce odvolal soupeř brankáře a hrál přesilovku, ale vyrovnat se mu již nepodařilo a Chyšky postoupily do semifinále.

Týnec nad Sázavou - TJ Kvítkov 2-1, TJ Albrechtice - TJ Rousínov 2-1 po prodloužení, TJ Chyšky - TJ Sokol Dolní Ředice 2-1, TJ Starý Harcov Liberec - SK Relax Rájec Jestřebí 3-1

Semifinálová utkání:

V druhém semifinálovém střetnutí nastoupili chyšečtí žáci proti sebevědomému týmu z Liberce. Kluci z Čertovy hrbatiny byli odhodlání vyhrát a postoupit do finále. Jednoznačně jim patřil úvod utkání a po krásných kombinačních akcích vedli 2-0 brankami Pavla Boušky a Šimona Klímy. Soupeř se snažil, ale Chyšky držely utkání pevně ve svých rukách. Postup do finále byl zasloužený.

TJ Týnec nad Sázavou - TJ Albrechtice 1-2, TJ Chyšky - TJ Starý Harcov Liberec 2-0

Utkání o 3.-4. místo:

TJ Týnec nad Sázavou - TJ Starý Harcov Liberec 2-1 po prodloužení. O vítězství Týnce rozhodla branka v prodloužení, nad kterou se dlouho diskutovalo a nakonec ji rozhodčí uznali.

Finálové utkání:

Do finálového utkání nastupovali chyšečtí s odhodláním konečně vyhrát "obrovský" putovní pohár. V minulosti již Chyšky byly 3x ve finále, ale vždy odešly poražené na samostatné nájezdy. Nyní tedy byly ve finále počtvrté. Utkání začalo pro ně výborně, když po krásné kombinaci na tři dotyky zakončil Pavel Bouška střelou pod "víko" a v pardubické hale propuklo opravdové peklo. Dá se říci, že celá hala fandila Chyškám. Bouřlivá atmosféra pokračovala a Chyšky doslova vytvořily "hokejový zámek" a soupeře nepustily z jejich poloviny. Branka visela na vlásku, výborný brankář Albrechtic však vše pochytal či střely šly do tyčky a vedle. Do konce zápasu zbývaly necelé dvě minuty a ty znamenaly tragický konec pro Chyšky. Nejprve výborný chyšecký brankář Adrian Sivák zneškodnil nebezpečnou střelu soupeře, míček se zastavil na brankové čáře, chyšecký obránce míček odpálil do bezpečí, ale rozhodčí píská a nařizuje trestné střílení. Prý za postavení obránce jednou nohou na čáře malého brankoviště. Hala pískala, ale rozhodčí trval na svém. Samostatný nájezd do poslední chvíle držel brankář Sivák tím, že vytlačil střelce do ostrého úhlu. Ten však branku trefil a bylo srovnáno na 1-1. Chyšky, povzbuzované diváky, a ostatními týmy, opět soupeře zatlačily do defenzívy, branku však nedaly. Naopak soupeř vyhodil míček a nabíhající hráč donutil chyšeckého brankáře vyběhnout, aby byl dříve u míčku. V tom okamžiku udělal nepochopitelnou chybu. Místo, aby míček někam odkopl, tak ho chytil do ruky a rozhodčí ho vylučuje. Třicet sekund před koncem soupeř využívá přesilovou hru a je to 1-2. Naprosto nezasloužený výsledek. Chyšečtí však zápas nevzdávají a deset sekund před koncem vyráží hlavou albrechtický brankář střelu mířící pod horní tyčku. Zápas končí a Chyšky už počtvrté v historii padly ve finále a získávají nádherný pohár za druhé místo.

Josef Fuka