Byla to již devátá Republiková soutěž ČASPV, když první dvě byly vždy jako neoficiální, letos byla tato Republiková soutěž ČASPV sedmá oficiální.

Hrálo se podle pravidel florbalu na snížené branky, v poli se hrálo systémem pět hráčů v poli a brankář, v družstvech mohla hrát i děvčata. V soutěži startovalo celkem osm družstev z celé republiky a hrálo se 1x10 min. hrubého času systémem "Každý s každým" ve dvou skupinách. Skupinu "A" tvořily čtyři týmy TJ Sokol Dolní Ředice (Pardubický kraj), TJ Starý Harcov Liberec (Liberecký kraj), ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj) a TJ Týnec nad Sázavou (Středočeský kraj), skupinu "B" pak tyto týmy TJ Albrechtice (Moravskoslezský kraj), TJ Sokol Lázně Bohdaneč (pardubický kraj), SK Relax Rájec Jestřebí (Jihomoravský kraj) a TJ Chyšky (Jihočeský kraj). Podle hracího systému bylo předem jasné, že ze skupin budou do čtvrtfinále postupovat všechna čtyři družstva.

Na této Republikové soutěži ČASPV opět startovali mladší žáci florbalového oddílu při odboru ASPV (Asociace Sportu pro všechny) TJ Chyšky, kteří se této soutěže zúčastnili již podeváté a v předcházejících letech třikrát po sobě soutěž vyhráli.

Letošní soutěž však pro Chyšky byla soutěží nešťastnou a smolnou. Všechna zúčastněná družstva byla velice kvalitní a vyrovnaná. O jednotlivých utkáních tak rozhodovaly maličkosti či hrubé chyby.

Kluci z Čertovy hrbatiny v letošní soutěži měli za svého prvního soupeře chlapce z TJ Albrechtice z Moravskoslezského kraje. Ve vyrovnaném utkání skončil zápas zaslouženou plichtou 1-1, když branku za Chyšky střílel Matěj Bouška.

Ve druhém utkání nastoupily Chyšky proti zástupci Pardubického kraje kterým byli chlapci z TJ Sokol Lázně Bohdaneč. Po vyrovnaném začátku patřila druhá půlka zápasu středočechům, kteří slepenými brankami vyhráli 4-1. Za Chyšky střílel branku Adam Suchan.

Posledním soupeřem chyšeckých ve skupině "B" byl zástupce Jihomoravského kraje, tým SK Relax Rájec Jestřebí. Výsledek utkání byl 0-4 v neprospěch Chyšek a tak chyšečtí kluci postupovali do čtvrtfinále s jedním bodem ze čtvrtého místa.

A zde jsou výsledky utkání skupiny "B":

SK Relax Rájec Jestřebí - TJ Sokol Lázně Bohdaneč 3-1, TJ Albrechtice 2-0, - TJ Chyšky 4-0.

TJ Lázně Bohdaneč - TJ Albrechtice 2-0, - TJ Chyšky 4-1.

TJ Albrechtice - TJ Chyšky 1-1.

Pořadí skupiny "B":

1. SK Relax Rájec Jestřebí 3 3 0 0 9-1 9 bodů, 2. TJ Sokol Lázně Bohdaneč 3 2 0 1 7-4 6 b., 3. TJ Albrechtice 3 0 1 2 1-5 1 b., 4. TJ Chyšky 3 0 1 2 2-9 1 b.

První čtyři týmy postoupili do čtvrtfinále.

Výsledky utkání skupiny "A":

TJ Starý Harcov Liberec - ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 3-0, - TJ Týnec nad Sázavou 5-0, - TJ Sokol Dolní Ředice 4-1,

ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří - TJ Týnec nad Sázavou 3-1, - TJ Sokol Dolní Ředice 5-0.

TJ Týnec nad Sázavou - TJ Sokol Dolní Ředice 3-2.

Pořadí skupiny "A":

1. TJ Starý Harcov Liberec 3 3 0 0 12-1 9 b., 2. ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 3 2 0 1 8-4 6 b., 3. TJ Týnec nad Sázavou 3 1 0 2 4-10 3 b., 4. TJ Sokol Dolní Ředice 3 0 0 3 3-12 0 b.

Do čtvrtfinále postoupila všechna čtyři družstva.

Čtvrtfinálová utkání:

Chyšečtí kluci ve čtvrtfinále nastoupili proti prvnímu týmu skupiny "A", tedy TJ Starý Harcov Liberec. Ten svým soupeřům ve skupině nastřílel dvanáct branek a byl favoritem tohoto čtvrtfinále. Začátek utkání se lépe vydařil soupeři, který šel do vedení. Kluci z Chyšek se však nedali a favoritu zle zatápěli a průběh střetnutí otočili ve svůj prospěch brankami Matěje Boušky a Adama Suchana. Chyšky držely překvapivý výsledek až do samotného konce střetnutí, a už to vypadalo, že vyřadí velkého favorita z bojů o prvenství. Do konce chyběly pouhé 4 sekundy a soupeř vyrovnává na 2-2. Nešťastný závěr. Je tu prodloužení zápasu, které má rozhodnout kdo postoupí. V prodloužení střílí favorit rozhodující gól a postupuje do semifinále. Chyšečtí kluci po zápase brečí, vždyť byli pouhé čtyři sekundy od postupu a boje o medaile. Za předvedenou hru a výborný zápas jim přišel poblahopřát i trenér vítězného týmu Liberce. Kluci z Chyšek pak na slavnostním vyhlášení přebírají diplom za 5.-8. místo a věcné ceny.

A zde jsou čtvrtfinálová utkání mladších žáků:

TJ Starý Harcov Liberec - TJ Chyšky 3-2 po prodloužení, TJ Lázně Bohdaneč - Týnec nad Sázavou 4-1, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří - TJ Albrechtice 2-1, SK Relax Rájec Jestřebí - TJ Sokol Dolní Ředice 3-0.

Semifinálová utkání:

TJ Starý Harcov Liberec - TJ Sokol Lázně Bohdaneč 2-1, SK Relax Rájec Jestřebí - ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 1-0.

Utkání o 3.-4. místo:

TJ Lázně Bohdaneč - ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří 1-0.

Finálové utkání:

TJ Starý Harcov Liberec - SK Relax Rájec Jestřebí 2-0.

Přemožitel chyšeckých chlapců tak vyhrál soutěž zaslouženě, i když byl ve čtvrtfinále na pokraji vyřazení.

Autor: Josef Fuka