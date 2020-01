Z chyšeckých závodníků se nejprve v závodě představil Patrik Bouška, který postupně absolvoval 60 m př. juniorů, 800 m mužů a vrh 6 kg koulí. Hned v první své disciplíně, v překážkové šedesátce, zvítězil a vytvořil si nový osobní rekord časem 10,91 sec.

Za hodinu a čtvrt se Bouška postavil na start společného půlkařského závodu mužů-juniorů. Po startu šel do čela velký favorit běhu Marek Strnad z TJ Nová Včelnice, který nedal svým soupeřům žádnou šanci a jasně zvítězil. Za Strnadem se vytvořila trojčlenná skupinka a v ní běžel i Patrik, který se snažil držet nasazené tempo a zabojovat o medaili. V náběhu do posledního kola však již bylo jasné, že stříbro získá Ondřej Glaza ze Sokola České Budějovice a bronz Matěj Řáda ze SKOKU Jindřichův Hradec. Zrychlení obou soupeřů nevydržel a v cíli byl čtvrtý v čase 2:12,82 min. "V dnešním závodě se mi celkem dobře dýchalo, ale v závěru jsem měl tvrdé nohy.", prohlásil v cíli Bouška. Za další hodinku a čtvrt si chyšecký Bouška vrhl 6 kg juniorskou koulí a výkonem 8,74 m získal páté místo mezi juniory a vytvořil si nový osobní rekord.

Druhý chyšecký junior, Ondra Kohout, běžel 3000 m a opět ve společném běhu mužů a juniorů. Ondra přijel do Prahy s cílem běžet tuto trať kolem 9:15 min. a získat medaili. Jasným favoritem závodu byl písecký běžec Roman Budil, na druhé místo v poli přihlášených aspiroval mladší bratr Romana, tedy Jakub Budil z Písku. Před startem závodu řekl Josef Fuka bratrům Budilovým a Ondrovi, že by je rád všechny viděl na stupních vítězů. Po startovním výstřelu šel do čela Roman a nikdo nepochyboval, že se stane přeborníkem kraje. Na druhé pozici běžel jindřichohradecký Vít Moučka, který získával poměrně slušný náskok před dvojicí Jakub Budil a Ondřej Kohout. Chyšecký junior opět svůj závod rozběhl pomaleji a na průběžném třetím a čtvrtém místě se střídal v tempu s Jakubem. Po polovině trati však Kohout s Budilem zkracovali náskok Moučky a v dalším průběhu ho nechali za sebou. Nebylo již pochyb o tom, že si to oba borci rozdají o stříbro. Chyšecký atlet však měl v závěru více sil a běžel si pro druhé místo a stříbrnou medaili. Svého píseckého soupeře nechal za sebou téměř o sedmnáct sekund. V cíli byl tedy první Roman Budil z Atletiky Písek v čase 8:58,16 min., Kohout měl na druhém místě čas 9:31,92 min. a třetí byl Jakub Budil v čase 9:48,40 min. Ondra byl časem zklamaný, ale zmíněný čas je novým osobním rekordem a stříbro je velmi cenné. Přání chyšeckého trenéra, Josefa Fuky, se naplnilo. Na stupních vítězů byli oba písečtí bratři Budilové a i chyšecký Kohout.

Josef Fuka