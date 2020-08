V běhu na 800 m se z chyšeckých středopolařů lépe dařilo Kohoutovi, který skončil na celkovém desátém místě v čase 2:07,42 min. a pro družstvo získal jeden bod. Bouška v cíli pak finišoval na třináctém místě v čase 2:15,98 min.

Patnáctistovku si zaběhl Kohout a v cíli byl hodnocen na šestém místě v čase 4:19,19 min. a pro VS získal pět bodů.

A takto své výkony ve Vlašimi hodnotil chyšecký Kohout:"Měl jsem v nohách ještě Strakonice-páteční závod na 3,3 km a druhé místo, takže výsledek hodnotím kladně. Osmistovka se mi běžela hůře, ale 1500 m už bylo o něčem jiném. Běželo se mi krásně a i čas nebyl úplně špatný. Ale mám natrénováno na lepší, což už bohužel tuhle sezónu neprodám. Byla to moje letošní poslední patnáctistovka."

V běhu na 3 000 m se pak prezentoval Patrik Bouška, který získal pro tým mužů VS čtyři body za celkové sedmé místo v čase 11:11,00 min.

V táborském týmu hostoval i milevský junior Štěpán Pokorný, který si ve Vlašimi zaběhl sprinterskou stovku, štafetu na 4x100 m a skočil si dálku i trojskok.

V prvním rozběhu na 100 m byl Pokorný čtvrtý a časem 11,63 sec. postoupil do finálového běhu "B". V "béčkovém" finále pak skončil třetí v čase 11,86 sec. a za celkové deváté místo získal pro VS dva body.

Ve skoku dalekém skočil Štěpán 601 cm a tímto výkon bral osmé místo se ziskem tří bodů pro Tábor.

V trojskokanské soutěži mužů měl nejlepší výkon 12,43 m a to bylo celkové deváté místo a zisk dvou bodů.

Na závěr se pak Štěpán postavil i do štafety VS na 4x100 m, která ve složení Votava, Tejnor,Kubec a Pokorný obsadila v prvním rozběhu šesté místo a časem 46,92 sec. obsadila celkové osmé místo se ziskem tří bodů pro VS.

Chyšečtí Kohout a Bouška i milevský Pokorný tak svými body přispěli ke čtvrtému místu táborských mužů, kteří nasbírali celkem 124 bodů.

Ve Vlašimi startovaly i ženy atletického oddílu TJ VS Tábor a v družstvu soutěžila i juniorka Julie Kotalíková, bývala milevská atletka. Zvolila si skokanské disciplíny - výšku a trojskok.

Ve skoku do výšky zdolala na třetí pokus 164 cm a obsadila celkové druhé místo se ziskem devíti bodů pro VS.

V trojskoku pak skončila na pátém místě výkonem 9,92 m, který skočila posledním pokusem a přidala dalších šest bodů pro táborské ženy.

Svými získanými body tak přispěla k prvnímu místu táborských žen, které získaly 178 bodů.

V sobotu 5. a v neděli 6. září 2020 se v Ostravě-Vítkovicích uskuteční letošní vrchol juniorských kategorií, což je Mistrovství ČR juniorů a juniorek pro rok 2020. Na tomto MČR by rádi startovali i chyšecký Ondřej Kohout a milevský Štěpán Pokorný. Podle letošních průběžných atletických tabulek juniorů k tomu mají blízko. Kohout zatím figuruje v běhu na 5 000 m na sedmém místě, milevský Pokorný zatím drží 13. místo v trojskoku, 15. místa na 100 m a ve výšce. Uvidíme jestli si postupová místa udrží a jestli otestují ostravskou dráhu.

Autor: Josef Fuka