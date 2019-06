A právě v táborském družstvu hostovali junioři Patrik Bouška a Ondřej Kohout z atletického oddílu TJ Chyšky a milevský dorostenec Štěpán Pokorný. Atleti z Čertovy hrbatiny si tak na táborském oválu podruhé v životě vyzkoušeli soupeření s druholigovými atlety.

První své dva druholigové body získal Ondřej Kohout, který v běhu na 1 500 m doběhl na devátém místě v čase 4:22,12 min. Tento čas je jeho "letošňákem" a je třetím nejlepším mezi juniory v letošních průběžných jihočeských tabulkách.

Druhý chyšecký junior běžel steepl, tedy běh na 3 km př. Během závodu se pohyboval mezi sedmým až devátým místem. V závěrečném účtování pak vybojoval desáté místo se ziskem jednoho bodu pro družstvo VS. Jeho čas v cíli byl 11:09,42 min. a byl skoro o celou minutu lepší než v loňském roce, kdy Bouška steepl běžel poprvé. V průběžných letošních juniorských tabulkách kraje je to druhý nejlepší čas a v republikových tabulkách juniorů je to šestnáctý nejlepší čas.

Po závodě chyšecký vytrvalec konstatoval: "Běželo se mi dobře, nohy šly, ve vodním příkopu jsem se vždy osvěžil, v závěru jsem však nemohl pořádně dýchat."

V družstvu Vodních staveb rovněž hostoval milevský dorostenec Štěpán Pokorný, který ve skoku dalekém skočil letošňák 664 cm a obsadil v dálkařské soutěži páté místo se ziskem šesti bodů pro družstvo. Ve své parádní disciplíně pak skočil do výšky opět 183 cm a obsadil sedmé místo se ziskem čtyř bodů. Milevský skokan pak ještě absolvoval dvoustovku a zde v prvním rozběhu obsadil dělené 5.-6. místo a časem 22,99 sec. skončil na celkovém 5.-6. místě se ziskem 5,5 bodů. Zaběhnutý čas na 200 m je letošním nejlepším dorosteneckým výkonem v kraji.

Táborské družstvo mužů ve druhém kole obsadilo třetí místo se ziskem 156,5 bodů za první TJ Stodůlky Praha, která získala 192 bodů a druhou AK Škoda Plzeň "B" se 163,5 b. Další pořadí: 4. TJ Spartak Vlašim 136 b., 5. TJ Lokomotiva Beroun 122 b., 6. PSK OLYMP Praha 105 b., 7. Atletika Klatovy 77,5 b., 8. Spartak Praha 4 "B" 52,5 b., 9. TJ Sokol Kolín-atletika 0 b.

Josef Fuka