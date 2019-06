A právě v táborském družstvu opět hostovali junioři Patrik Bouška a Ondřej Kohout z atletického oddílu TJ Chyšky a milevský dorostenec Štěpán Pokorný. Atleti z Čertovy hrbatiny si tak na vlašimském oválu opět vyzkoušeli soupeření s druholigovými atlety.

Dalších šest druholigových bodů získal Ondřej Kohout, který v běhu na 1 500 m doběhl na pátém místě v čase 4:18,63 min. a zlepšil si téměř o čtyři sekundy "letošňák" a je třetím nejlepším mezi juniory v letošních průběžných jihočeských tabulkách.

Druhý chyšecký junior Patrik Bouška běžel 5 000 m a 1 500 m. Během závodu se pohyboval stále v první desítce běžců. V závěrečném účtování pak vybojoval osmé místo se ziskem tří bodů pro družstvo VS. Jeho čas v cíli byl "letošňák" 18:00,01 min. a v průběžných letošních juniorských tabulkách kraje je to nejlepší čas a v republikových tabulkách juniorů je to 23. místo.

Kromě pětky běžel Bouška i 1 500 m a zde si po náročných 5 000 m zaběhl "letošňák" 4:39,34 min., což bylo 13. místo.

Oba chyšečtí junioři si na závěr také zaběhli štafetový běh na 4x100 m a štafeta TJ VS Tábor ve složení Patrik Bouška, Michal Jarolím, Ondřej Kohout a Václav Toman obsadila v prvním rozběhu páté místo v čase 49,32 sec.

Po závodě si chyšecký vytrvalec konstatoval: "Tak se nepovedlo těch 5 km. Nezvládl jsem to s dechem a 1,5 km jsem měl únavu nohou z pětky." Co se nepovedlo Patrikovi? Jeho cílem bylo zaběhnout pětku pod 18 min.

V družstvu Vodních staveb rovněž hostoval milevský dorostenec Štěpán Pokorný, který ve skoku dalekém skočil 655 cm a obsadil v dálkařské soutěži třetí místo se ziskem osmi bodů pro družstvo. Ve své parádní disciplíně pak skočil do výšky opět 184 cm a obsadil šesté místo se ziskem pěti bodů. Milevský skokan pak ještě absolvoval dvoustovku a zde v prvním rozběhu obsadil dělené 5. místo a časem 23,18 sec. skončil na celkovém 5. místě se ziskem šesti bodů.

Táborské družstvo mužů ve třetím kole obsadilo druhé místo se ziskem 169 bodů za první TJ Stodůlky Praha, která získala 176 bodů. Třetí byla AK Škoda Plzeň "B" se 143 b. Další pořadí: 4. TJ Lokomotiva Beroun 137 b., 5. TJ Spartak Vlašim 124 b., 6. PSK OLYMP Praha 83 b., 7. Spartak Praha 4 "B" 74 b., 8. Atletika Klatovy 73 b.

Autor: Josef Fuka