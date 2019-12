Pořadatel vypsal pro všechny věkové kategorie vrh koulí dle jejich váhy náčiní. Tuto disciplínu, na začátku halové sezóny, si zajeli vyzkoušet do Nové Včelnice i chyšecký středopolař a vytrvalec junior Patrik Bouška a mladší žák Kevin Tokár.

Junior Bouška vrhal 5 kg koulí a hned svým prvním pokusem si vytvořil nový osobní rekord výkonem 9,36 m. V dalších pokusech se již nezlepšil a v průběžných letošních juniorských halových tabulkách je na prvním místě v kraji a osmý v ČR.

Mladší žák Kevin Tokár drží v průběžných krajských letošních tabulkách na dráze mezi mladšími žáky čtvrté místo vrhem 10,55 m a do Nové Včelnice jel s cílem tento výkon vylepšit a zařadit se i do halových tabulek. Jeho první pokus v novovčelnickém závodě měl hodnotu 10,40 m a znamenal první místo po prvních pokusech. Druhý pokus Kevina měl úctyhodnou vzdálenost na dvanácti metrech, ale chyšecký atlet se při závěrečné fázi vrhu neudržel v kruhu a přešlápl. Škoda. Následující pokus však znamenal radost pro Kevina, který poslal 3 kg kouli do vzdálenosti 11,25 m.

Chyšecký atlet si tímto pokusem vytvořil nový osobní rekord, který znamená v letošních průběžných krajských halových tabulkách první místo a v republikových tabulkách je to sedmý výkon v ČR. Přes jedenáct metrů pak poslal Kevin kouli i ve čtvrtém pokusu, konkrétně na 11,03 m.

Autor: Josef Fuka