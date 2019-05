Tento městský okruhový silniční běh probíhal v historickém centru Pardubic a přilehlém parku a měřil 9600 m. Jeho povrch byl převážně asfaltový.

Závod byl odstartován na Pernštýnském náměstí a vytrvalci v hlavním závodě absolvovali tři okruhy. Mezi 294 startujícími běžel i chyšecký veterán Pavel Novotný, který v celkovém pořadí doběhl na výborném 27. místě v čase 38:12 min., mezi muži byl na 26. místě. Ve své věkové kategorii M 59 byl dokonce na vynikajícím 4. místě a velice ho po závodě mrzelo, že to byla jen bramborová medaile. Šťastný však byl při vyhlášení kategorie Železničáři M 45-55 let, když stanul na bronzovém stupínku. Je to další úspěch chyšeckého veterána ve vytrvaleckých bězích.

Josef Fuka