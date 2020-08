Délka hlavního závodu byla 12,5 km. Krosový běh REUTER RUN se konal k poctě US pilota kapitána R. F. Reutera, který byl dne 17. 4. 1945 sestřelen v katastru obce Boršov nad Vltavou, a to při útoku na letiště Luftwaffe v Plané u Č. B.. Při stejné bojové akci se na druhém břehu řeky Vltavy pokusil nouzově přistát smrtelně zraněný poručík W. R. Preddy. Jejich letecká bojová squadrona se toho dne zúčastnila jednoho z největších spojeneckých náletů na nacistické cíle v Evropě, více než 1000 těžkých bombardérů, doprovázených 800 stíhacími letadly. Náročný krosový běh je vždy připomínkou výcviku bojových pilotů, kteří se po nouzovém přistání přesunovali z bodu A do bodu B, přičemž cestou museli překonat vodní tok.

Hlavní závod se běžel převážně po zpevněných lesních cestách a část trasy vedla po asfaltu. Start byl v kempu, následoval výběh do kopce Mlýnskou ulicí, dále k pomníčku US pilota, lesem do Záhorčic, po silnici do Jamného, odbočka kousek za Jamným, seběhem k řece, kolem řeky zpět do kempu, dále do Boršova přes most, po silnici kolem řeky ke mlýnu, přes brod Vltavy a cíl byl v kempu.

Tohoto běhu se také zúčastnil chyšecký veterán Pavel Novotný, který v konkurenci 55 startujících doběhl na celkovém 34. místě v čase 56:35 min.a ve své kategorii skončil na šestém místě z 15 vrstevníků.

Po závodě se vyjádřil ke svému výkonu a umístění: „Velmi náročný běh, ale pěkný krosový závod umocněný brodem přes řeku Vltavu, který z těla vysaje poslední zbytky sil. S umístěním jsem spokojený.“

Autor: Josef Fuka