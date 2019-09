V soutěži se také mezi mladými oštěpaři objevil, mimo soutěž, v hodu 500 g oštěpem chyšecký mladší žák Adrian Sivák. Chyšecký atlet s "královnou" sportu, tedy atletikou, teprve začíná a má za sebou pouze několik tréninků. Nejvíce se mu líbí hod oštěpem a s ním si také v tréninkových jednotkách nejlépe rozuměl. Jeho tréninkové hody se svým trenérem probíhaly na louce, tzn., že soutěž v Nové Včelnici byla jeho premiérou v oštěpařském sektoru na atletickém stadiónu. Jeho tréninkové hody se většinou pohybovaly kolem třiceti metrů a dokonce jeden mu ulétl přes tuto hranici.

Na závodech je však jiná atmosféra, jiné prostředí a hlavně kvalitní soupeři z jihočeských atletických oddílů. Chyšecký atletický oddíl v krajském přeboru družstev mladšího žactva nemá své družsto a tak mladý oštěpař v soutěži startoval mimo soutěž. Jeho první pokus v oštěpařské soutěži měl hodnotu 24,79 m a byl průběžně nejlepším pokusem v soutěži před druhým Šimonem Kořánkem s 22,60 m. Druhým pokusem 27,02 m byl nejlepší naopak Kořánek, když Sivák hodil 24,30 m. Chyšecký atlet, jako startující mimo soutěž, měl pouze tři pokusy, ostatní oštěpaři čtyři. Do třetího pokusu se pořádně "opřel" a jeho oštěp dolétl do vzdálenosti 28,52 m a v celé soutěži tak dosáhl nejdelšího hodu. Tento pokus ho v letošních průběžných jihočeských tabulkách zařadil na třetí místo v kraji mezi mladšími žáky. Napoprvé to byl pro něj zdařilý závod. Po závodě jen lapidárně pronesl: "Jsem spokojený".

Josef Fuka