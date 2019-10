V sobotu 26. října 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil 6. ročník VitaSport maratonu, kterého se také zúčastnil chyšecký maratonec Pavel Novotný.

Pavel Novotný (vlevo, druhé místo) na stupních vítězů. | Foto: Archiv Pavla Novotného

Startovalo se na cyklostezce u fotbalového hřiště TJ Svádov-Olšinky v Ústí nad Labem. Chyšecký borec startoval v kategorii mužů do 59 let a rovněž v profesní kategorii Železničáři. Na maratónské trati zaběhl čas 3:32:01 hod., který znamenal v kategorii "Železničářů" výborné druhé místo a stupně vítězů. Ve své věkové kategorii mužů do 59 let pak skončil na nepopulárním čtvrtém místě a v celkovém pořadí mezi všemi maratónci doběhl do cíle jako jedenáctý.