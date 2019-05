Také se tu bojovalo o republikové tituly a nominaci do reprezentačního týmu, kde muže a ženy čekalo 11 410 metrů s převýšením 850 metrů, juniory a juniorky pak 5250 metrů s převýšením 550 metrů. Závody proběhly na tratích z Janských Lázní na Černou horu. Jejich pořadatelem byl zkušený tým Karla Šklíby z TJ Maratonstav Úpice, který tento závod uspořádal ve spolupráci s městy Janské Lázně a Úpice, partnery a sponzory.

Tento závod byl založen před 36 lety a na trati bylo dosud uspořádáno 15 mistrovství ČR, v roce 1999 tu startovalo 544 lidí. V roce 2013 se na trati MS veteránů představili zástupci 23 zemí. Akce měla skvělé organizační zázemí a neopakovatelnou atmosféru. A běžci již opustili dřívější asfaltovou trasu pod lanovkou a kopírovali nyní turistické cesty s převahou terénu.

Se sportovní akcí byl spojen i Úpický den v Janských Lázních dne 24. května. Nabídl prohlídku provozu léčebny a další doprovodný program převážně s živou hudbou. V den závodu se konal na trase rovněž turistický pochod a v prostředí kolonády běh na 1 km pro všechny zájemce včetně handicepovaných a vozíčkářů.

Běžci veteránského věku nad 35 let museli od startu k cíli překonávat na trati dlouhé 8 600 m výškové převýšení 650 m. Na start ME v běhu do vrchu se postavil i chyšecký veterán a vytrvalec Pavel Novotný, který s tímto druhem závodu neměl žádné zkušenosti. jeho generálkou na veteránské ME v Krkonoších byl závod v běhu do vrchu Český Krumlov - Kleť.

Chyšecký atlet se postavil na startovní čáru společně s českými i zahraničními běžci z Německa, Polska, Slovenska, Itálie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Rumunska a Slovinska ve své věkové kategorii 50-54 let. Závod absolvoval průměrnou rychlostí 9,04 km/hod. v čase 57:06 min. a v cíli skončil na 24. místě, jako osmý Čech. Pořadí na stupních vítězů v jeho kategorii ovládli němečtí vytrvalci, když vyhrál Roland Wild v čase 45:46 min., před svým krajanem Frankem Elsnerem z SV Bergdorf Hohn Team Loud Rover v čase 46:26 min. Bronz pak vybojoval Simon Strnad ze Slovinska - ŠD NANOS, který měl v cíli čas 47:01 min.

Po závodě nám chyšecký vytrvalec sdělil ke svému pořadí a výkonu toto: "Hned po závodě jsem byl zklamán z výkonu i umístění, ale na specialisty, kteří běhají pravidelně závody do vrchu, jsem neměl, ať to byli naši běžci, či zahraniční. Začátek jsem se snažil nepřepálit. Dvoukilometrové stoupání, potom dolů pod sjezdovku, to bylo ještě fajn, ale v dalších stoupáních na Černou Horu to začínalo být o vůli. Pro mne to bylo těžší než maraton, je to nová zkušenost a výzva."

Josef Fuka