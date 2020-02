Na tento halový přebor se také vydal chyšecký Matěj Bouška, který soutěžil v kategorii přípravek. Tento závod byl jeho prvním halovým závodem v životě a stálo před ním soupeření s třiceti soupeři z jihočeských atletických oddílů v halovém čtyřboji, který obsahoval hod 1 kg plným míčem, běh na 60 m, skok daleký a závěrečný běh na 600 m.

Svůj mistrovský závod začal v koulařském kruhu a jeho úkolem bylo ve třech pokusech hodit 1 kg plný míč co nejdále. Po dvou pokusech byl Matěj na třetí pozici hodem dlouhým 8,13 m. Jeho závěrečný pokus byl nejdelším, ale rozhodčí zvedl červený praporek. Prý při odhodové fázi měl obě nohy ve vzduchu. Matěj výrok rozhodčího málem obrečel. Byl si vědom, že měl obě nohy na zemi. I přes toto rozhodnutí bylo na úvod třetí místo pěkným příslibem do dalších disciplín.

Jeho druhou disciplinou v tomto víceboji byl běh na 60 m. Startoval ve třetí dráze druhého rozběhu. Start se mu povedl a ještě na padesáti metrech byl v čele. V závěru se před něj dostal jeden ze závodníků a do cíle doběhl na druhém místě v čase 9,41 sec., který byl čtvrtým nejlepším mezi třiceti závodníky. Po dvou disciplinách figuroval chyšecký atlet na druhém místě ve čtyřboji.

Velice nebezpečnou disciplinou pro vícebojaře byla dálka. Zde vždy hrozí přešlap a přešlápnout všechny tři pokusy, znamená vlastně konec nadějí na dobré umístění. Matěj si dobře naměřil rozběh a odraz mu při rozcvičení vycházel. Jeho první pokus byl dobrý, ale při doskoku do písku se dostal do záklonu a obě ruce ho obraly o lepší výkon než skočil 335 cm. Druhý pokus byl kratší a tak Matěj musel všechno úsilí dát do třetího skoku. To se mu povedlo a rozhodčí naměřila 355 cm. Mezi závodníky to byl sedmý nejdelší výkon. V průběžném pořadí pak chyšecký atlet klesl na třetí místo a od druhého ho dělilo pouhých pět bodů.

Před ním byla závěrečná disciplina, běh na 600 m. Tento běh je jeho silnou disciplinou a chyšecký závodník byl rozhodnut zaběhnout co nejlepší čas, který by ho udržel na medailové pozici Rozhodčí třicet závodníků rozdělili do dvou rozběhů podle průběžného pořadí a tak zákonitě běžel Matěj v tom druhém silnějším běhu. Na startu měl výhodnou vnitřní dráhu. Krátce po startu však Matěj dostal kopanec od jednoho závodníka a rázem z výhodné pozice se propadl do středu běžců. I přes tuto ránu do lýtka zaťal zuby a vzápětí se dostal na čelo běžců. Běžci běželi tři dvěstěmetrové okruhy a Matěj po prvním i druhém okruhu vedl s dostatečným náskokem na třetího až patnáctého běžce. Za Matějem se totiž držel průběžně vedoucí závodník víceboje Tomáš Nevěřil. Ten v závěrečném okruhu nasadil "trhák" a chyšeckému běžci se vzdálil a vítězně proběhl cílem. Matěj doběhl s patřičným náskokem na zbylé závodníky jako druhý v čase 2:00,24 min., což podle průběžných letošních halových tabulek čtvrtý nejlepší čas v ČR a druhý v kraji. Po doběhu doslova kulhal v důsledku kopance do lýtka. V hodnocení celého čtyřboje se tímto během vyhoupl Matěj na výborné druhé místo se ziskem 1 236 bodů. Zvítězil Tomáš Nevěřil z Veselé Atletiky s 1 371 body, třetí skončil Antonín Stibor z TJ Lokomotivy Veselí nad Lužnicí, ten měl 1 168 bodů. První mistrovský halový závod tedy chyšecký atlet zvládl a bylo z toho stříbro.

Josef Fuka