V kategorii M 50 rovněž startoval chyšecký veterán Pavel Novotný. Zaběhl čas 3:15,52 hod. (čipový byl 3:14,52 hod.) a ve své kategorii skončil na výborném 56. místě. Celkově dokončil maratonskou trať na 667. místě, dle pohlaví na 625. místě a dle povolání na 39. místě. Jeho tempo závodu bylo 4:39 min./km.

Po náročném absolvování pražského závodu se chyšecký atlet vyjádřil takto: "Měl jsem to rozběhnuté pod 3:10 hod., ale od 37.km jsem zpomalil, a až v posledním km jsem zabral, abych alespoň úspěšně pokořil metu 3:15 hod. Je to můj třetí nejlepší čas, poslední roky jsem to běhal mezi 3:20 až 3:35, tak jsem asi spokojen, ale šance na osobák byla."

Josef Fuka