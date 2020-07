V Sezimově Ústí se uskutečnil 4. ročník běžeckého závodu Sezi Run, který uspořádala TJ Magla ve spolupráci s Městským střediskem kultury a sportu Sezimovo Ústí.

Chyšecký junior Ondřej Kohout na nejvyšším stupínku po vítězství v kategorii do 39 let. | Foto: Josef Fuka

Start a cíl jednotlivých kategorií situoval pořadatel k Myslivně Nechyba. Od tohoto místa postupně vybíhali závodníci na trať 1 km děti do 12 let, na 12 km a 6 km dospělí a mladší 18 let pouze se souhlasem rodičů, na 4 km dospělí s kočárkem nebo děti do 16 let. Po dešťových přeháňkách byl povrch tratí velice těžký, blátivý, místy louže a mračna hrozila dalším přívalem dešťových kapek. Naštěstí však závody proběhly bez deště. Za těchto podmínek se na šestikilometrovou trať vydal i chyšecký junior Ondřej Kohout. Po kolapsu na běhu okolo Jordánu v Táboře už byl dokonale fit a hlavně odhodlán dokázat všem co v něm opravdu je. Je cílem bylo zvítězit. Trať jeho závodu byla velmi obtížná. Chyšecký vytrvalec se s ní však zhostil na výbornou a po 20:51,4 min. si v cíli zasloužil potlesk všech přítomných diváků za bezpečné prvenství. Na trati neměl žádné problémy a vysloveně běžel pouze na vítězství. V cílové rovince pak zvedl ruce na počest svého prvního místa. Kromě prvenství v celkovém závodě na 6 km vyhrál také svou věkovou kategorii mužů do 39 let a porazil dalších čtyřicet závodníků. Druhý za ním doběhl do cíle Jan Tůma z SKP Nymburk v čase 22:14,7 min. a třetí pak Marek Jerie z TJ Magla v čase 22:15,9 min.