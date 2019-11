Hlavní závody měřily 4250 m a 6750 m. V programu pořadatel uspořádal i závody v dětských kategoriích. Závody se uskutečnily za poměrně chladného a větrného počasí.

Trať na 4250 m si také vybral chyšecký junior Patrik Bouška. Závod na této trati byl odstartován společně s během na 6750 m. Chyšecký běžec šel do závodu po svém svalovém zranění stehenního svalu, které si přivodil při práci na cirkulárce. Hned od startu šel do čela svého závodu a každým metrem zvyšoval svůj náskok před ostatními běžci. Do cíle doběhl s velkým náskokem před ostatními a jeho čas v cíli byl 16:33 min. Po závodě nám chyšecký vytrvalec sdělil: " Běželo se mi dobře, ale nejhorším soupeřem na trati byl velmi silný, studený vítr a mrzly mi uši."

Po svém vítězství vystoupil Bouška na nejvyšší stupínek a z rukou Olgy Bastlové, místostarostky Tábora, převzal medaili za první místo.

Josef Fuka