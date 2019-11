V sobotu 23. listopadu 2019 se v areálu Golf Resortu Kunětická hora poblíž Dříteče v Pardubickém kraji uskutečnilo Mistrovství ČR v přespolním běhu pro rok 2019 v kategoriích juniorů, juniorek, mužů a žen, které z pověření ČAS uspořádal atletický/oddíl Zdraví a sportovní aktivity Dříteč.

Chyšecký junior Patrik Bouška (vpravo) s táborským atletem Jakubem Škrdletou. | Foto: Josef Fuka

V kategorii juniorů také startoval s číslem 429 chyšecký vytrvalec, junior Patrik Bouška, který si v mistrovském závodě zaběhl šestikilometrovou závodní trať. Chyšecký atlet přijel do místa MČR velice nachlazen a bylo na jeho rozhodnutí zda velice těžkou trať, ve velmi studeném a větrném počasí, vůbec absolvuje. Je to bojovník a i přes velké nachlazení se na start šestikilometrové trasy postavil mezi nejlepší naše juniory a reprezentanty účastníky držitele medailí z MS v běhu do vrchu. Ve velmi silné konkurenci závodníků z celé ČR si vyběhl, jako "prvoročák" v juniorské kategorii, 43. místo v čase 22:51 min. a se svým výkonem nebyl spokojený.