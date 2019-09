Tohoto závodu se také zúčastnil chyšecký junior Patrik Bouška, který opět musel startovat ve společné kategorii s muži neboť kategorie juniorů nebyla vypsána.

Před hlavním závodem došlo na atletické dráze minutou ticha k uctění památky Josefa Jelínka, dlouholetého předsedy místního atletického oddílu, rozhodčího, funkcionáře, trenéra-vychoval i vynikajícího českého atletického reprezentanta a stříbrného medailistu z pražského ME, čtvrtkaře Karla Koláře,a rovněž ředitele místní základní školy. Zároveň současný předseda novovčelnického atletického oddílu Marek Strnad předal kytici manželce Josefa Jelínka. Poté již startér odstartoval hlavní závod mužů, kteří nejprve běželi čtyřistametrový okruh po atletické dráze a poté opustili stadión a jejich trasa vedla do terénu, celkem se běžely dva okruhy, jeden měřil 2 100 m. V závodě se dobře prezentoval i chyšecký junior Patrik Bouška. Po startovním výstřelu se chyšecký vytrvalec zařadil na třetí místo, na kterém vybíhal do terénu. Velice náročný okruh končil na stadiónu, po prvním okruhu běžel Bouška na čtvrtém místě s nepatrnou ztrátou na třetího běžce. "Ve druhém okruhu se však na mě projevil hokejový trénink a dnešní hodina tělesné výchovy ve škole", sdělil Bouška, když ve druhém kole ztratil své postavení a v cíli doběhl na sedmém místě jako čtvrtý junior v pořadí.

Josef Fuka