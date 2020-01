Start a cíl závodu byl na fotbalovém stadionu v areálu SK Zliv. Ve společném závodě juniorů, dorostenců na 2 500 m (spíše 2 800 m) startoval chyšecký junior Patrik Bouška, který si, na pro něho krátké trati, opět vedl velmi dobře. Pořadatelé odstartovali na trať s juniory, dorostenci, juniorkami, dorostenkami i muže a ženy. Muži běželi 5 000 m, stejně tak některé ženy a jiné 2 500 m. Trať, se startem a cílem na stadiónu SK, vedla po lesních cestách a výběh z lesního prostředí přivedl účastníky běhu na asfaltovou silnici a závěrečný úsek do cíle opět vedl po umělém povrchu na stadiónu.

Po startovním výstřelu šli do vedení muži Roman Budil, Josef Soukup a junioři Patrik Bouška, Jakub Budil. V dalším průběhu společného závodu se na čele usadili bří Roman a Jakub a získali asi desetimetrový náskok před dvojicí Soukup-Bouška. Oba favorizovaní písečtí běžci měli před sebou každý svůj cíl. Starší Roman se pokoušel o překonání traťového rekordu mužů na 5 km a mladší Jakub obhajoval loňské prvenství. S oběma si však asi zahrál osud v lesnaté části nebo chvilková nepozornost či značení trasy? Nevšimli si červené šipky, která označovala směr tratě a odbočení vpravo, oba však pokračovali přímou cestou a tzv. "zakufrovali". Soukup a Bouška běžící s určitým odstupem na 3.-4. místě na ně zakřičeli a tak se oba zastavili a vraceli zpět do vyznačené trasy. Mezitím však Bouška a Soukup získali asi padesátimetrový náskok, který junior Bouška udržel až do cíle a vyhrál svůj závod před Jakubem Budilem a třetím Danielem Gribbinem. Chyšecký junior tak vyhrál na přelomu r. 2019-2020 již šestý běh, i když měl v nohou sobotní celodenní turnaj v hokejbalu.

Pořadí juniorů v cíli bylo následující: 1. Patrik Bouška 9:28,55 min., 2. Jakub Budil, PK Vytrvalci RB-Atletika Písek 9:34,67 min., 3. Daniel Gribbin, SK Čtyři Dvory České Budějovice 9:36,23 min.A tady je vyjádření Patrika Boušky k průběhu závodu: "V lesní části se mi běželo výborně, na silničním úseku, který byl do mírného kopečku, mi začaly těžknout nohy, asi ze sobotního hokejbalu. Škoda, že Kuba na trati "zakufroval".

Muži běželi 5 km a tak Roman Budil stačil ještě "zlikvidovat" náskok Soukupa a v cíli měl ještě skoro minutý náskok před druhým Soukupem, a co víc, vytvořil nový traťový rekord mužů 16:19,23 min. Jeho nohy byly "zkrápěné krví", to jak probíhal ostružinami.

Pořadí mužů v cíli bylo následující: 1. Roman Budil, PK Vytrvalci RB-Atletika Písek 16:19,23 min.-nový traťový rekord, 2. Josef Soukup, SK Studenec 17:15,21 min., 3. Petr Šafránek, TJ Sokol Bavorov 18:06,60 min.

Josef Fuka