Ve sportovní hale Na Střelnici v Jablonci nad Nisou se uskutečnil halový Liberecký přebor pro rok 2020 a Memoriál Karla Líbala v běhu na 3 000 m všech věkových kategorií, který z pověření ČAS technicky uspořádalo Sdružení přátel atletiky a atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

Atlet Patrik Bouška z Chyšek. | Foto: Josef Fuka

Do jablonecké haly se rozjel i chyšecký junior Patrik Bouška. Po prezentaci 77 přihlášených běžců rozdělil pořadatel vytrvalce do osmi rozběhů a chyšecký atlet byl zařazen do rozběhu číslo sedm, který byl dle výkonnosti druhým nejlepším. Po startovním výstřelu se Bouška usadil na čele a dlouhou dobu táhl pole svých soupeřů. Po polovině tratě ho však předběhla šestice závodníků, která začala udávat tempo. Chyšecký junior se snažil tempo této skupince držet, ale to ho stálo mnoho sil a v závěru již nestačil a v tomto běhu doběhl na desátém místě, jako druhý junior, v čase 10:17,13 min. V celkovém pořadí pak obsadil 27. místo, jako třetí junior, ze 77 zúčastněných běžců.