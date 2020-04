V současném období pandemie byly zrušeny všechny atletické soutěže, přebory či MČR, tzn., že se v letošním roce nebudou chyšečtí atleti usilovat o přebornické či mistrovské medaile. Podívejme se tedy do historie chyšecké atletiky.

Chyšecký trenér Josef Fuka. | Foto: Deník / Petr Brůha

Už tomu letos, 27.5., bude čtvrt století, kdy se zúčastnili krajského přeboru dorostu a staršího žactva na tartanové dráze na stadiónu pražské Slavie. Tento přebor byl za uplynulých 25 let jedním z nejúspěšnějších co do počtu zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Nebude tedy na škodu, když si připomene kdo a v jakých disciplinách a jakými výkony získal medailová umístění pro tento vesnický oddíl.