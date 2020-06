Tento běh připomenul již 600 let od založení Tábora. Pořadatelé nejprve uspořádali běhy v dětských kategoriích, které se běžely na asfaltovém povrchu. Za velmi horkého a dusného počasí se v těchto kategoriích dobře prezentovala devítičlenná skupinka pěti děvčat a čtyř chlapců z Atletické školní přípravky Dětského domova Přestavlky při atletickém oddílu TJ Chyšky, které trénují a vedou Marie Fuková a Jakub Bochin.

Z chyšeckých šly do boje jako první, v kategorii dívek 7-10 let, Vanesa Svobodová a Eliška Hronová v běhu na 600 m. Lépe se dařilo Vanese, která si v cíli doběhla pro druhé místo v čase 2:12,6 min. a hned za ní, tedy na třetím místě, skončila Eliška v čase 2:16,9 min.

Ve stejné věkové kategorii chlapců, tedy 7-10 let, měla přípravka opět dva své zástupce na stupních vítězů. V cíli běhu na 600 m byl nejdříve Jiří Brož v čase 2:04,5 min. a jeho oddílový kolega Oliver Miker doběhl na třetím místě v čase 2:23,1 min. Na čtvrtém místě pak skončil Ondřej Brož v čase 2:23,9 min. a pátý doběhl Kristián Kotlár v čase 2:24,8 min.

V kategorii dívek 11-14 let se na trati 900 m podělily o stupně vítězů pouze chyšecké dívky. Nejdříve v cíli byla Andrea Oláhová v čase 3:32,9 min., druhá doběhla Sylvie Hronová za 3:35,5 min. a třetí se umístila Natálie Oláhová v čase 4:02,9 min.

Na stupních vítězů pak chyšecké děti převzaly medaile a krásné věcné ceny.

Po slavnostním vyhlášení dětských kategorií už byli na startovní čáře připraveni vytrvalci k hlavnímu závodu dne, běhu na 5 km okolo Jordánu. Trasa vedla částečně po asfaltovém chodníku a částečně po zpevněné turistické stezce se startem a cílem u Sladovny-restaurace Černá perla.

Mezi účastníky hlavního závodu byli i dva chyšečtí vytrvalci, junior Ondřej Kohout a veterán Pavel Novotný. Prvně jmenovaný patřil podle hlasatele závodu Miroslava Zachariáše k favoritům běhu společně s píseckým Petrem Hošnou a táborskými vytrvalci Michalem Jarolímem a Jakubem Škrdletou. Průběh závodu tomu nasvědčoval až do chvíle, kdy ze závodu musel odstoupit Ondřej Kohout.

Po závodě Ondra sdělil jeho odstoupení: "Už osmnáctý den beru antibiotika na akné a dneska mi to tělo vrátilo i s úroky. Myslel jsem, že zkolabuji. Chtěl jsem aspoň doběhnout, ale nešlo to. Neměl jsem kontrolu nad svým tělem." To byla tedy příčina nadějného juniora. Přejme mu, aby se brzy zase uzdravil.

Vítězem hlavního závodu v kategorii mužů byl písecký Petr Hošna, kterého trénuje Vladimír Kvaltýn. Na druhém místě finišoval táborský Michal Jarolím a třetí místo získal další atlet VS Tábor Jakub Škrdleta.

Dobře si vedl i druhý chyšecký zástupce Pavel Novotný. Ten ve své věkové kategorii obsadil skvělé třetí místo v čase 21:34,7 min.

Autor: Josef Fuka