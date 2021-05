Desátým místem na Dakaru jste vyrovnal nejlepší umístění českého jezdce v kategorii motocyklů, kterého dosáhl v roce 1998 Stanislav Zloch. Jaký měl ohlas tento velký úspěch?

Mohu říct, že po Dakaru to byl pořádný mediální kolotoč. Poskytoval jsem opravdu docela velké množství rozhovorů. Věřím, že nejen Dakar, ale i motokros se díky mé osobě zase dostal do většího povědomí veřejnosti, což je důležité. Dakar napsal krásný příběh a věřím, že se teď lidi přijdou podívat i na motokros. Naživo je motoristický sport určitě výrazně atraktivnější než v televizi, kde je to přece jen zkreslené. Těším se na setkání s fanoušky v depu, kde si můžeme o Dakaru popovídat. A nejen o něm. Určitě by to pro ně mohlo být zajímavé.

Letošní motokrosová sezona začíná kvůli koronaviru později. Je pro vás výhoda, že jste si po Dakaru mohl odpočinout, nebo byste naopak přivítal dřívější začátek, protože byste byl rozjetý?

Pauza po Dakaru už je docela dlouhá a začíná to být malinko frustrující, protože pořádně nevíte, na co se máte připravovat. Začátek motokrosové sezony se pořád odsouval a nevědělo se, kdy se začne. Nějaká přestávka po Dakaru třeba byla, to je samozřejmě důležité, ale nemusela být zase až takhle dlouhá. Těžko se pak směřuje příprava někam, když nevíte, na kdy se vlastně chystáte. Nicméně mezinárodní mistrovství republiky by podle poslední verze kalendáře mělo začínat čtvrtého července v Pacově, což už by mohl být podle mého reálný termín. V té době už by snad mohli přijít diváci, které na závodech prostě potřebujete. To se týká všech velkých akcích, nejen motorsportu.

V nové sezoně už jste stihl první závod Světového poháru dálkových rallye baja. Jak se vám dařilo?

Jelo se v Dubaji a skončil jsem i přes penalizaci v prvním dnu na druhém místě. Bez ní bych dokonce zvítězil. Druhé místo ze Světového poháru je ale skvělé pro celý náš motoristický sport. Zase je o čem psát a mluvit. Myslím, že v této disciplíně se s českou vlajkou zapisujeme docela dobře. Ale nijak kvůli tomu nehodlám odsunout na druhou kolej motokros, protože to je pro mě pořád prioritní sport. Možná to vyzní zvláštně, ale mohu říct, že v motokrosu jsem profesionál, zatímco v rallye pořád ještě jen amatér.

Budete schopen skloubit účast v mezinárodním mistrovství republiky v motokrosu se Světovým pohárem v dálkových soutěžích?

Věřím, že k žádným větším termínovým kolizím nedojde. Byla by přece škoda zahodit takhle dobře rozjetý šampionát. Vzhledem ke koronavirové situaci se budou počítat jenom dva nejlepší výsledky z celého seriálu. S tím, že v Portugalsku se pojedou dva závody, které budou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů. Potřebuji tak odjet slušně ještě jeden závod a pak právě to Portugalsko, kde se asi sejdou všichni nejlepší jezdci světa a bude se bojovat o vítězství.

Na kdy je portugalská soutěž plánována?

Mělo by to být až někdy v závěru motokrosové sezony, nebo možná i po jejím konci. Určitě to půjde nasimulovat tak, abych zvládl oba seriály.

Domácí motokrosový šampionát by měl odstartovat zhruba za měsíc a půl. Na začátek července směřujete svou přípravu?

Ještě je čas. Přitom podle původního kalendáře se měl jet první závod v Dalečíně už tuto sobotu. Nejen já, ale i všichni moji soupeři se nyní chystáme na začátek července. Trošku je problém s technikou a není jednoduché sehnat novou motorku. KTM dala všechny do prodeje a už jsou vyprodané. Čekám na svůj závodní motocykl, který by měl dorazit v nejbližších dnech. Bude to model 2022, protože model 2021 už se sehnat nedá. Doba není jednoduchá, ale takový je prostě život. Je to boj. Loni jsem měl velké zdravotní problémy, přesto si ze všeho špatného beru to pozitivní. Dokázal jsem navázat partnerství s novými firmami. Stal jsem se ambasadorem nejen Autoklubu, ale i firmy Big Shock. Jsem hrozně rád, že i v této době někdo vnímá mé kvality a reklama je pro něj přínosná.

Pětkrát po sobě jste se stal mezinárodním mistrem republiky v nejprestižnější třídě MX1, v posledních dvou letech vás ale ze hry o titul vyřadily zdravotní komplikace. Je reálné, abyste se opět vrátil do boje o ty nejvyšší příčky?

Jeden rok jsem byl po operaci prstu, přesto jsem stihl poslední tři závody a jeden jsem dokonce vyhrál. Loni jsem měl kolaps jater a byl z toho boj o život, také jsem se z toho však dostal a ke konci sezony jsem zajel nějaké výsledky. Na posledním závodě mistrovství Evropy se mi povedlo vybojovat třetí místo. Vrátit se určitě dá, když se budu cítit dobře po těle a dám do toho maximum. Chuť mám velkou, jsem nabitý a jdu zase rozrážet vlny. Všichni mě znají, že se jen tak nenechávám porážet a špatně porážky nesu (úsměv).

Máte představu, kdo bude vaším největším soupeřem v boji o titul?Jasný favorit bude Němec Max Nagl, který tady vyhrál titul loni. Je to světová špička a těžko se s ním závodí. Vyhrál už několik závodů nejprestižnější třídy mistrovství světa MXGP, byl celkově druhý a s německým týmem ovládl Motokros národů. Je těžké se s takovým borcem srovnávat. Ale rozhodně mu to chci znepříjemnit. Na českých tratích jsou domácí jezdci hodně rychlí a může se stát, že tady Max může mít problémy. Pro diváky je to velké lákadlo, kdyby Nagla někdo od nás proháněl. Neházím flintu do žita, všechno je možné. Připravuji se tak, abych byl schopen bojovat nejen s Maxem, ale i se všemi ostatními.

První dva závody se jedou na jihu Čech v Pacově a v Jiníně. Jste rád, že budete začínat právě na domácích tratích?

Pacov je krásná trať. V Jiníně to není úplně pro mistrovství republiky velkých motorek. Ale třeba tam organizátoři udělají nějaké nové prvky. Trať je tam však hrozně rychlá a není tak těžká. Malinko se tam smazávají rozdíly mezi jezdci. Zázemí je tam naprosto perfektní, ale charakteristika tratě je taková, že tam může vyhrát větší počet jezdců.

Máte v plánu před premiérou v Pacově ještě nějaký závod jako přípravu?

Pokud by to šlo, tak bych zkusil třeba nějaký závod krajského přeboru, abych nasál atmosféru a zazávodil si. U větších závodů i v zahraničí se spíše čeká na rozvolnění epidemiologických opatření. Než někam cestovat, tak bych se radši představil jihočeským fanouškům na krajském přeboru. V Saúdské Arábii mě při Rallye Dakar mohli sledovat jenom v televizi, tady ke mně budou mít na závodech mnohem blíž.

Aktualizovaný kalendář mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu:

4. července – Pacov

11. července – Jinín

1. srpna – Dalečín

8. srpna – Kaplice

22. srpna – Petrovice

12. září – Opatov

3. října – Přerov

10. října – Dalečín (družstva)