Vítěz Závodu míru 1993 a olympionik Jaroslav Bílek | Foto: Foto: Deník

Olympionik Jaroslav Bílek, který startoval v roce 1992 na OH v Barceloně, je jediným jihočeským vítězem Závodu míru. Do historie populární „etapové bitvy" se nesmazatelně vepsal v roce 1993. Aktuálně moc času na projížďky na kole nemá. Pilně a se vší vervou plní pracovní povinnosti, včera poprvé vedl syna do školy…

Určitě jste zaznamenal start závodu Okolo jižních Čech, je třeba, aby se v ČR takovéto závody organizovaly? Zdá se mi, že jich na (jiho)českém území, není moc…

Určitě to je třeba. Je pravda, že domácí silniční cyklistika hodně vymizela.



Proč je málo závodů? Proč se nedaří jich zorganizovat víc? Jaké jsou důvody?

Podle mě chybí tahák pro lidi. Takže každý závod je dobrý. Proto také Honzovi Hájků, který je ředitelem závodu Okolo jižních Čech, a jeho týmu, při pořadatelské práci moc fandím.



Sobotní královská etapa měří 165 km. Cíl bude na Churáňově, co tomu říkáte?

Ten kopec znám velice dobře. Jako rodák z Vimperka jsem se tam často vracel na trénink. I teď jezdíme pravidelně na Šumavu na kola.

Vyrážíte s rodinou?

Přesně tak. Většinou do hotelu k Romanu Kreuzigerovi staršímu na Horskou Kvildu. Zadov je vždy jedním z cílů vyjížděk.



Nedávno vyprávěl šéf Ski klubu Šumava Karel Hudeček: „Zadov je cyklistů ráj…"

Je tam krásná příroda. Stoupání není lehké, i když zase není extrémně dlouhé. Určitě se přijede podívat spousta lidí. Jako minule…



Co vy sám osobně, dostanete se tu a tam na kolo? Troufl byste si mezi závodníky ve slušném tempu na Churáňov?

Jezdíme jen s rodinou, pouze na horském kole, naplánujeme vyjížďku tak na čtyřicet až šedesát kilometrů, všechno je to hlavně na pohodu. Žádné závodění.



A co Churáňov?

Kdybych musel, tak bych ten kopec vyjel, ale určitě ne ve slušném tempu.



Závod Okolo jižních Čech, jak už název napovídá, se proplétá Jihočeským krajem. Diváci, kteří mají rádi cyklistiku, se mají určitě na co těšit. Dají se najít na jihu Čech terény, které zaujmou třeba i zahraniční závodníky? Když už nemáme Alpy…

Určitě je pro cyklisty zajímavá Šumava. Tu jako rodák vždy preferuji. Oblast Zadova, Kvildy, Lipno. To byly etapy bývalého závodu Linec - Pasov – České Budějovice. Ty mi vždy seděly. Pro závody jsou atraktivní i Novohradské Hory, třeba takový výjezd na Dobrou Vodu je opravdu kvalitní.