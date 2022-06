Termínová kolize s rakouským šampionátem je jen těžko pochopitelná. Právě do Kaplice to mají naši sousedé nejblíže, rádi zde trénují i závodí. „Sama nevím, jak je možné, že se termíny takhle potkaly. Ale že je to škoda, o tom je zbytečné se bavit,“ jen Vaněčková bezmocně pokrčí rameny. „Měsíc před naším závodem v rakouském kalendáři žádný závod na ten termín nefiguroval,“ diví se.

Prakticky celý den v Kaplici propršel, přesto návštěva nebyla špatná. „Počasí neporučíte. Ale je to smůla. Pro propagaci závodu jsme udělali hodně, jenže když prší, lidi prostě nepřijdou. To tak bohužel je a nic s tím neuděláme,“ lituje.

Kaplická trať byla připravena na tradičně vysoké úrovni, což ocenili i všichni účastníci. „Velké poděkování patří firmám Pokrývka a Switelsky, které nám pomáhají připravit trať na skutečně špičkové úrovni. V tom jsme se posunuli hrozně dopředu. A hodně nám pomáhá také Karel Mach se svoji firmou Inotech. Bez našich partnerů bychom závody pořádali jen velice těžko.“

Rudolf Plch šokoval v Kaplici výhrou v kvalifikaci, v závodě mu štěstí nepřálo

Druhý vrchol sezony přijde pro kaplické pořadatele o poslední červnovém víkendu, kdy budou hostit stejně jako loni jeden ze závodů zóny juniorského mistrovství Evropy v motokrosu. Součástí bude také mistrovství republiky juniorů a žen. „Je to stejný model jako loni,“ přikyvuje Vaněčková.

Kapličtí však pomýšlejí ještě výš. Lákal by je do budoucna finálový závod evropského šampionátu, nebo třeba mistrovství světa v sajdkárkrosu. „Máme trošku problém s depem. Naštěstí jsme se domluvili s panem Svobodou, který má v nájmu pozemky nad závodištěm a dává nám je pro závod k dispozici. To funguje, ale určitě to chceme do budoucna ještě vylepšit,“ ujistí.

Zapracovat chtějí především na zázemí pro závodníky. „To je nutnost, abychom dostali ty skutečně velké závody,“ má jasno.

Promotér světového šampionátu v sajdkárkrosu měl do Blanské kotliny dorazit na loňský závod mistrovství republiky v této disciplíně. Jenže ten byl kvůli covidu zrušen. „Tento závod pojedeme v srpnu a budeme chtít promotérovi ukázat, že organizačně i naší tratí jsme připraveni mistrovství světa uspořádat. Na sajdkárkros nejezdí až tolik jezdců, takže i naše depo by mělo být dostačující,“ věří.

Dáma v čele motokrosového klubu, to také nebývá úplně nejčastějším jevem. Blanka Vaněčková je však ženou na svém místě. „Moji rodiče si na závody do Blanské kotliny chodili přivydělávat peníze jako traťoví komisaři. Mně bylo sedmnáct let, když jsem sem přišla poprvé a zkoušela to také jako traťák. Začínala jsem od píky, až jsem se dostala k tomu, že jsem tady předsedou klubu,“ usměje se při vzpomínce na své začátky s motokrosem.

Vicemistr světa Němec Maximilian Nagl byl na motokrosu v Kaplici nepolapitelný

Právě tento sport jí učaroval. „Propadli jsme tomu celá rodina. Přivedla jsem k němu i moji neteř Nikolu Klečkovou, která je mojí zástupkyní a pro motokros také dýchá. Ale zapojila jsem všechny z rodiny,“ směje se. „Naši kluci už si na mé velení zvykli a berou mě takovou, jaká jsem. Všechno musí být precizně udělané, jinak nejsem spokojená,“ má jasno.

Kaplický klub je u nás skutečně jeden z mála, který netrpí nedostatkem traťových komisařů a dalších dobrovolníků. „Vychovali jsme si je. Vždycky mě mrzelo, když jsme sehnali traťové komisaře, ale byly to různé existence a úroveň závodů tím trochu trpěla. Proto jsme si je vychovali a máme traťáky, kteří jezdí pomáhat po všech závodištích. Jsou to všechno kluci a holky z Kaplice, kteří dělají svou opravdu na špičkové úrovni. Je na ně spolehnutí ve všech směrech,“ ocení.