„Původně jsme chtěli udělat obě akce, ale Gladiators night jsme nakonec odložili až na třetí víkend v lednu,“ vysvětlil šéf pořádajícího Gladiators gymu Michal Novák.

Dřívější seriál mistrovství republiky se nově prezentuje jako Národní ligy thajského boxu. Všechny loňské turnaje, stejně jako ty dva úvodní letos, se konaly v pražské hale TJ Spoje. Sváteční zastávka na jihu Čech tak bude po delší době změnou.

„Svaz se rozhodl, že Národní ligu nechá uspořádat i regionálně, o což jsme měli zájem. Myslím, že je to dobře. Výhoda je v tom, že i mladí sportovci si užijí domácí prostředí. Přijdou se na ně podívat kamarádi, známí, rodiny. A to je cenné,“ dodal Novák.

Seriál Národní ligy muaythai je určený pro mladé bojovníky a bojovnice i pro dospělé. Po všech utkáních programu přijde na řadu několik zápasu Superligy, kterými akce vygraduje. Superliga už počítá jen se zápasy dospělých.

„Ty už budou bez přileb a bez většiny chráničů, takže pro diváky atraktivnější. Celkově chceme pro všechny účastníky připravit hezký turnaj,“ pozval Michal Novák. Šéf pořádajícího Gladiators gym počítá se zhruba 80 účastníky, tím pádem program bude obsahovat okolo 40 zápasů.

Podle počtu účastníků budou českobudějovické Gerbeře stát jeden nebo dva ringy. „Gerbera, to je tradiční bašta. Už před řadou let se tohle místo stalo kultovní, když tam v neděli od deseti hodin byla extraliga boxu. Na plnou Gerberu vzpomínají nejen místní a my jsme rádi, že spolu s Lukášem Ašenbrylem tuto tradici držíme dál,“ pochvaluje si Novák.

Gladiators gym pravidelně vysílá na turnaje Národní ligy početné výpravy, a tak ani na domácí podnik tomu nebude jinak. „Máme stabilní kádr a přihlášených z našeho klubu by mělo být zhruba patnáct. Věřím, že všichni najdou soupeře,“ naznačil Novák.

Budějovický klub tak bude reprezentovat například vicemistryně světa Aneta Kadlecová nebo nadějný Jan Pasák a další bojovníci.

Zápasy Národní ligy startují v KD Gerbera ve čtvrtek v pravé poledne. Souboje v Superlize by měly začít v 16:30.