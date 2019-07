Šéfem celé výpravy byl zkušený a dlouhodobý propagátor Česko-bavorského přátelství Jaroslav Pospíšil.

Chyšeckou atletickou enklávu, reprezentující Písecko, zastupovali Ondřej Kohout, Roman Kohout, Patrik Bouška, Matěj Bouška, Jan Bejšák, Tadeáš Kukač, Jiří Kukač a Jan Kukač s trenérem a vedoucím Josefem Fukou. Doprovodem jim byl FAN CLUB Lucie a Pavel Bouškovi, Štěpánka Prášková a Eliška Peterková, který vytrvale chyšecké atlety povzbuzoval.

Trasa vedla přes Strakonice, Vimperk do cílového Deggendorfu. Výpravu přivítalo nádherné počasí a také tradiční, až nadstandartní, péče německého partnera Laufverein Deggendorf.

Po srdečném uvítání však již následoval akt sportovní.

Časomíra ukazovala 13 hodin, slunce pálilo a kolem Dunaje bylo v rámci Dunajských slavností množství různých atrakcí, vyhrávaly kapely. Zazněl první startovní výstřel a první do boje s německými přáteli šli ti nejmladší, tedy trio Matěj, Jiří a Jan. Na startu bylo celkem 130 účastníků. V úmorném vedru je čekal jeden kilometrový okruh podél břehu Dunaje. Pro reprezentaci Písecka udělali co mohli. Velkou smůlu měl Matěj Bouška, kterého hned po startovním výstřelu poslal na asfaltovou trať za ním stojící soupeř. Duchapřítomnost Matěje však byla obdivuhodná, ihned se vzpamatoval, postavil se na nohy a nezaviněnou ztrátu začal dohánět i s odřenými dlaněmi. Zbytek tratě se snažil dostat na vedoucí pozice a skoro se mu to podařilo. V cíli byl na krásném pátém místě jen sekundu za čtvrtým a dvě sekundy za třetím závodníkem v čase 3:59 min. V cíli byl Matěj zklamaný a po sprinterském dobíhání soupeřů i unavený. Po doběhu jen podotkl: "Hrozné vedro, chtěl jsem to vzdát." Matěj nevzdal a zasloužil si obdiv a obrovský potlesk přítomných diváků. Vůbec, diváci byli fantastičtí a každého běžce povzbuzovali a fandili mu až na cílovou čáru.

Na jednokilometrové trati se snažili i dvojčata Jiří a Jan Kukačovi. Úspěšnější byl Jirka, který časem 4:35 min. skončil na čtrnáctém místě a jeho bráška Jan doběhl na šestnáctém místě v čase 4:46 min. Po skončení závodu se kluci šli vykoupat do evropského veletoku. Jejich reakce byla obdivuhodná: "Voda byla teploučká."

Německá důslednost je jistě každému známá, a tak se přesně po deseti minutách od startu těch nejmenších, ozval druhý výstřel. Startér odstartoval závod na 8 400 m. Běželo celkem 450 atletů všech věkových kategorií. Chyšecká výprava hodně spoléhala na juniora Patrika Boušku. Závod svým tempem rozběhl i další veterán Roman Kohout.

Úmorné vedro závodníkům trochu zmírňoval svěží větřík od Dunaje a celo traťové povzbuzování přítomných diváků. Svůj závod dobře rozběhl Patrik Bouška. Po prvním kole, tedy po 4 200 metrech, probíhal do druhého kola na celkovém osmém místě mezi běžci všech věkových kategorií. "Ještě, že jsem se na občerstvovací stanici napil nějaké šťávy, jinak bych to asi dnes nedal." Taková slova vyřkl Patrik v cíli svého vytrvalostního závodu. Sedl si a nebyla s ním ani řeč. Úmorné vedro vykonalo opravdu své. To ještě však nevěděl, že svou juniorskou kategorii vyhrál. Zvítězil v čase 33:46 min. K vítězství mu gratulovala jeho přítelkyně Eliška i přítomní rodiče.

Veterán Roman Kohout měl před sebou opravdovou výzvu od svého syna Ondřeje na startu této tratě.

Deset minut po startu běžců na 8 400 m byl totiž odstartován závod všech kategorií na 4 200 m. A právě na této trati startoval syn Romana, který mu před závody řekl:"Táto běžíš dvě kolečka a já Tě ještě doběhnu před koncem Tvého prvního kola." A tak se otec Ondřeje Kohouta snažil o sto šest, aby ho syn nedoběhl. Ale marně. Ondra ve svém závodě běžel jako motorová myška, svěží krok, svěží dech a předbíhal jednoho závodníka za druhým. No, a asi dvě stě metrů před cílem předběhl i svého otce, který měl ještě před sebou jeden okruh. V cíli byl Ondra nebývale šťastný a nebylo divu, vždyť porazil i závodníky černé pleti, a to už jsou nějací vytrvalci. Jeho čas v cíli byl 14:21 min. Ondra tak vyhrál celkově běh na 4 200 m, ale i svou věkovou kategorii do 20 let. A co jeho otec Roman? Ten i přes své žaludeční potíže doběhl trať 8,4 km do cíle na dobrém 18. místě ve své věkové kategorii M 55 v čase 53:45 min.

Vítězství na trati 4,2 km získala i táborská Eva Pláničková. Ta, i přes své zdravotní problémy s nohou úspěšně absolvovala závod v čase 47:08 min. a získala pro Písecko další cenný úspěch.

Trať 4 200 m absolvoval i Jan Bejšák, který běžel v kategorii do 16 let. V závodě běžel výborně, pral se hlavně s neúmorným vedrem. To však postupně překonával, aby nakonec v cíli skončil ve své kategorii na vynikajícím druhém místě v čase 18:18 min. a jeho celkové patnácté místo na této trati bylo obrovským úspěchem a překvapením. Po doběhu padl na zem a bylo na něm vidět jasné vyčerpání, ale zároveň i spokojenost, že závod se zdarem dokončil.

Ve stejné kategorii startoval na 4 200 m i Tadeáš Kukač. Ten si před závodem moc šancí nedělal a hlavně chtěl v pekelném vedru doběhnout. Jeho výkon však byl překvapením, doběhl na skvělém devátém místě v kategorii v čase 25:17 min. Na krk dostal krásnou skleněnou medaili. Tu v cíli obdržel každý závodník, který svou trať dokončil.

Chvíle před slavnostním vyhlášením výsledků pak využili někteří běžci k osvěžení a k vykoupání ve vodách evropského veletoku. Jiní si také šli prohlédnout malebné městečko či utráceli Eura ve stáncích a atrakcích na Dunajských slavnostech.

Slavnostní vyhlášení výsledků, za zvuků místních hudebníků, mělo srdečnou a přátelskou atmosféru.

Akce se uskutečnila v rámci společného dlouhodobého projektu SPORT SPOJUJE podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti.

Čas zbyl také i na setkání s německými přáteli. Upřesnily se nejen vzájemné závody, ale i další akce, které se uskuteční v Písku či v Bavorsku.

Ještě následovalo společné fotografování, rozloučení s milými hostiteli a řidič Kohout ujížděl zpět do Česka.

Josef Fuka