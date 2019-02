České Budějovice - Volejbaloví fajnšmekři si v pondělí smlsnou na dvouchodovém menu. V 18.00 bude rozehrána exhibice nazvaná velmi příhodně: Zápas legend. Ve 20.00 se letos poprvé doma představí A tým Jihostroje. A hned s Libercem. V pondělním tištěném vydání Deníku najdete soupisky a čísla dresů legend volejbalového Jihostroje, rozhovory s Filipem Hochem a Michalem Nekolou.

Tisková konference Jihostroje České Budějovice | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Volejbaloví fajnšmekři si smlsnou na dvouchodovém menu.

V 18.00 bude rozehrána exhibice nazvaná velmi příhodně: Zápas legend.

Ve 20.00 se letos poprvé doma představí A tým Jihostroje. A hned s Libercem.

Kdo bude v extraligovém šlágru, který je reprízou loňského extraligového finále, v pozici favorita?

Šance jsou podle předpovědí padesát na padesát.

Jihostroj, zdá se, se set od setu lepší. V Benátkách v prvním kole po rozháraném prvním dějství, které prohrál, převzal otěže utkání pevně do svých rukou.

Do přípravy se po návratu z ME až těsně před startem soutěže zapojili reprezentanti (Mach, Michálek, Fila a Kryštof). První extraligový set v sezoně v Benátkách sice Jihočeši prohráli, ale pak už kráčeli pevně a jasně za svým cílem.

Klub využívá služeb nového univerzála. „Maciel si vedl výborně, byl nejvíce bodujícím hráčem," poznamenal po návratu z Benátek trenér Jihostroje Jan Svoboda. Chválou na adresu brazilského volejbalisty Daniela de Souzy Maciela nešetřili ani další odborníci. K vysoké úspěšnosti v útoku přidal usměvavý bojovník z Brazílie i několik vynikajících zákroků v obraně.

Na síti, kde prokázal blokařské schopnosti, ale docela překvapivě i v poli, kde bude pro Jihostroj Č. Budějovice určitě posilou.

Hra v poli by měla být v letošní sezoně o stupeň výš, než tomu bylo loni. Český reprezentant Martin Kryštof, který nastupuje na pozici libera, je nejen mrštný a spolehlivý na přihrávce, ale navíc disponuje skvělými komunikačními schopnostmi. „Nestále mluví, organizuje hru, to je jeho silná stránka," přikyvuje trenér Jihostroje Jan Svoboda.

Jak je na tom v nové sezoně obhájce titulu z Liberce?

Dukla má problém na postu univerzála. Severočeši sice vyhráli první střetnutí v hale Ostravy (Ostrava – Liberec 1:3 20,-18,-20,-18), jenže do zápasu nezasáhl polský útočník Patucha, nad jehož startem v Č. Budějovicích visí otazník .

„Naše příprava probíhala tradičně v Liberci a v Harrachově, kde máme výborné podmínky k tréninku. Odehráli jsme několik utkání s kvalitními soupeři v Polsku, ale vzhledem k účasti dvou hráčů na mistrovství Evropy a k několika zraněním jsme se snažili především o souhru a zapojení všech hráčů proti silným soupeřům," popisovalo průběh letní přestávky vedení libereckého klubu.

Po získání titulu se kádr Liberce téměř nezměnil. Dukla navíc zabudovala do týmu Tomáše Kunce a Luboše Pospíchala. Na postu nahrávačské dvojky působí odchovanec Jihostroje Ondřej Fučík.

A jaké starosti má před zápasem trenér Jihostroje?

„Zápas legend bude určitě atraktivní pro diváky, hráči se jím ale nesmí nechat rozhodit z koncentrace."