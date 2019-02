České Budějovice – Předposlední světový pohár přinesl trochu jiný obrázek než předchozí vánoční turné. Trať na římském dostihovém závodišti byla suchá, rovinatá, rychlá a samá zatáčka. V mužské kategorii Elite skončil nejlepší z Čechů Radomír Šimůnek na sedmém místě. Velmi dobrý závod jel i dvanáctý Martin Bína.

FORMA ROSTE. Martin Bína absolvoval po zdravotní pauze nejlepší závod sezony a nyní se těší do Stříbra. | Foto: Deník/Václav Pancer

V kategorii juniorů byl naším nejlepším závodníkem Karel Pokorný, který skončil třináctý, v průběžném pořadí ale drží slušnou šestou příčku. Adam Ťoupalík pro křeče závod nedokončil, Martin Dejmek skončila na 32. místě.



Mezi třiadvacítkáři byl nejlepším Čechem šestnáctý Michal Boroš z ČEZ Cyklo Teamu Tábor. Jeho oddílový kolega Jakub Skála dojel na 24. místě.



V ženách dokázala Kateřina Nash, že je naší medailovou jistotou, když získala bronzovou medaili. Vyhrála jasně nizozemská mistryně světa Marianne Vos před již jistou vítězkou světového poháru Američankou Katie Compton.



Závod mužů elite ovládl Belgičan Kevin Pauwels, druhý byl jeho krajan a světový šampión Niels Albert a třetí Ital Marco Aurelio Fontana. V popředí se drželo i duo Radomír Šimůnek a Martin Bína z ČEZ Cyklo Teamu Tábor. Radomír Šimůnek skončil na suchém okruhu potřetí v sezoně v elitní desítce, když cílem projel na sedmé pozici a stejné pořadí mu patří v průběžné klasifikaci. Martin Bína, který dva předchozí podniky v Namuru a Zolderu pro nemoc vynechal, převedl v Římě nejlepší výkon sezony mezi světovou elitou. Ve třetím okruhu stíhal spolu s Fontanou vedoucí čtyřčlennou skupinu, ale potkal jej defekt a cílem projel na dvanácté pozici, jinak mohl zřejmě myslet dokonce na umístění v Top Ten. „Jsem moc rád, že jsem skončil tak vysoko. Byl to rozhodně můj nejlepší výkon v sezoně a navíc mě těší, že to bylo i po nemoci a navíc s defektem," řekl po závodu Bína.



Na 35. místě dojel další Jihočech, závodník týmu Madeta Fitness Specialized Petr Dlask. Letos absolvoval závody světového poháru jen na českém území. „Letošní sezona pro mě není dobrá. Kvůli zdravotním potížím jsem vynechal předchozí závody světového poháru a ten v Římě byl můj první zahraniční," říká Petr Dlask, který jistě nevzpomíná rád zejména na závod v Táboře, kde byl diskvalifikován kvůli známé kauze s pomazánkovým máslem. Zcela fit nebyl ani v Plzni, kde se jel další závod světového poháru. „Jsem ale rád, že jsem si mohl v Římě zazávodit, neboť to byla dobrá prověrka před republikovým mistrovstvím ve Stříbře," přemýšlí Petr Dlask, pro kterého je mistrovství ve Stříbře vrcholem sezony. „Tamní blátivý terén by mi mohl vyhovovat," dodává optimisticky Dlask.