Písek - Český červený kříž každoročně organizuje soutěže mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je určená pro základní školy a víceletá gymnázia, místní skupiny ČČK a další organizace, které se věnují práci s dětmi.

Soutěžní družstva jsou rozdělena do dvou kategorií, a to na první stupeň (žáci 1. – 5. ročník ZŠ) a II. stupeň (žáci 6. – 9. ročník ZŠ). Soutěž je postupová a vítězná družstva se mohou dostat až do národního kola. Tato soutěž je určená pro pětičlenná družstva, která soutěží u reálně namaskovaných poranění, u kterých se snaží poskytovat laickou první pomoc s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků.