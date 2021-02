V sobotu 30. ledna 2021 se v hale Otakara Jandery v pražské Stromovce v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU Ministerstva vnitra uskutečnilo 2. kolo Halové atletické ligy mužů a žen, které uspořádal Český atletický svaz (ČAS). Tyto závody se mohly uskutečnit, protože ČAS obdržel výjimku ze zákazu konání hromadných akcí. Na těchto závodech mohli startovat jen závodníci a závodnice na základě negativního antigenního testu na onemocnění Covid 19 ne staršího 48 hodin. Samotný výběr závodníků a disciplín byl proveden sekčními trenéry seniorské reprezentace. Po skončení své disciplíny pak museli závodníci a závodnice bezprostředně opustit halu.

Bývalé milevské atletky Karolína Černá (vlevo) a Adéla Záhorová | Foto: Deník/ soukromý archiv Karolíny Černé

Mezi vybranými startujícími se také objevily ve skoku dalekém žen Adéla Záhorová, bývalá atletka Sokola Milevsko soutěžící nyní za TJ VS Tábor, a v trojskoku žen i bývalá milevská atletka Karolina Černá, která soutěžila v dresu PSK OLYMP Praha. Na start se postavila nejdříve Adéla, pro kterou to byl první letošní závod, a ve vybrané společnosti osmi závodnic měla v prvních dvou pokusech přešlapy, třetím pokusem však skočila 560 centimetrů, což byl její jediný platný pokus v soutěži. Závod vyhrála Linda Suchá z AK Škoda Plzeň, která jako jediná zdolala hranici 600 cm, její výkon byl 601 centimetr, na druhém místě skončila Barbora Dvořáková s 597 centimetrů a třetí Kateřina Dvořáková, obě z USK Praha, ta doskočila na délku 592 centimetry. "Je těžké závod hodnotit, protože z důvodu Covidu jsme neměli přípravu takovou, jaká by za normálních okolností byla. Takže jsme to jely zkusit, ale bohužel bez kvalitních a technických tréninků se moc závodit nedá. Závod jsem nedokončila, spokojená být nemůžu, ale jak říkám, tohle se špatně hodnotí. Doufám, že závod od závodu se to bude pomalu zlepšovat a samozřejmě je dobře, že i v této nelehké době se závody za přísných podmínek mohou uskutečnit. Do haly smí pouze otestovaní závodníci a vybraní trenéři, takže z hlediska atmosféry diváci chybí,“ zhodnotila své první vystoupení v letošní halové sezóně Adéla Záhorová.