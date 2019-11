Byla to krásná volejbalová bitva, pro domácí skončila dvěma body

Na jihu Čech putovali diváci do Sportovní haly opět v pondělí. Do Českých Budějovic přijel VK Ostrava, tým, kterému měli domácí co oplácet.

V extralize volejbalistů hrály České Budějovice a Ostrava pět setů. Zvítězil domácí Jihostroj. | Foto: Deník/ Jan Škrle