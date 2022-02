Jihočeský tým hrál disciplinovaně, zapsal jen šest ztrát a byl mnohem údernější ve střelbě z pod koše (36:48). Jako obvykle jej bodově nejvíce táhl Torin Dorn (23, validita 35), výborně mu sekundovali Craig Victor (18 bodů + 9 doskoků), Filip Novotný (17 bodů, z toho 5 trojek) a Ian DuBose (16 bodů + 7 asistencí).

Miljan Čurovič, trenér Olomoucka: „Od začátku jsme zaostávali. Jako bychom řídili auto s jednou prázdnou pneumatikou. Vždy nám kousek chyběl. Hosté měli více energie, což se ukázalo především pod naším košem. V obraně to byl náš nejhorší dosavadní výkon. Nedokázali jsme soupeře zastavit. Jindřichův Hradec vyhrál naprosto zaslouženě, my jsme si to tentokrát nezasloužili.”

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Byl to pro nás hodně těžký zápas, na který jsme se dlouho připravovali. Dopadlo to výborně. Ukázali jsme, že v ofenzivě máme dobré hráče, dali jsme téměř sto bodů. Ale jednoduché to rozhodně nebylo. Těsný náskok jsme ale pokaždé dokázali ubránit a výborně jsme zvládli koncovku tohoto duelu.”

Marek Sehnal, křídlo Olomoucka: „Utkání se nám nepovedlo. Musíme si uvědomit, že pro nás teď je každý zápas jako play off. Tomu musí odpovídat obrana a ta tentokrát dobrá nebyla. Je to pro nás docela velká rána, ze které se musíme co nejdříve oklepat. V útoku to bylo slušné, ale defenziva je základ a v ní jsme selhali.”

Filip Novotný, křídlo J. Hradce: „Pro nás je to skvělé vítězství. Dařilo se nám střelecky, dostávali jsme se do dobrých situací a k otevřeným střelám. Rozhodně nás to povzbudí do dalších kol. Říká se, že hlava je padesát procent úspěchu. Tentokrát jsme se mentálně nachystali dobře a dali téměř sto bodů.”

Další utkání nadstavbové skupiny A2 na sebe nenechá dlouho čekat. Už ve středu 16. února GBA Fio banka ve své hale přivítá Novou huť Ostrava (19 hodin) a bude chtít navázat na povedené vystoupení v Olomouci.

BK Redstone Olomoucko – GBA Fio banka J. Hradec 87:99 (19:20, 46:49, 69:75)

Body: Tomsick 18, Vučkovič 16, Halada 15, Kněževič 15, Feštr 9, Sehnal 9, Nikolič 4, Žák 1 – Dorn 23, Victor 18, Novotný 17, DuBose 16, Stegbauer 9, Welsch 8, Brown 6, Borovka 2. Trojky: 10:11. Fauly: 19:20. Trestné hody: 13/20:14/15. Doskoky: 38:31. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Ulrych. Diváci: 352.

Kooperativa NBL - skupina A2

1. Armex Děčín 25 12 13 2044:2051 48,0%

2. NH Ostrava 24 9 15 1924:2066 37,5%

3. Redstone Olomoucko 24 3 21 1829:2125 12,5%

4. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 25 3 22 2011:2392 12,0%