Evropský šampionát se jel v Kaplici po delší odmlce poprvé před rokem a byl to po všech stránkách vydařený závod. Letos mají pořadatelé očekávání ještě větší. „Osmdesátek je zatím přihlášeno čtyřicet osm, šedesátek třicet sedm. To jsou skutečně velké počty, ze kterých máme radost,“ pochvaluje si ředitelka závodu Blanka Vaněčková. „Loni se u nás jezdcům u nás líbilo, tak se k nám rádi vracejí. To nás těší,“ dodá.