Bikeři se v neděli sjedou do Vimperk k finálovému závodu Šumavského poháru MTB 2022, který se jede jako ROUVY Velká cena Vimperka MTB XCO. Pořadatelem závodu je Bike klub Vimperk a hlavním partnerem ROUVY. "Pro kategorie Muži Elite, ženy, junioři a juniorky je tento závod skvělou možností, jak na závěr sezony získat cenné body do mezinárodního žebříčku UCI," uvedl ředitel závodu Jan Jedlička. Proto také přihlášky do závodu poslala celá česká špička MTB. "Na startu se objeví i zástupci německé, estonské či maďarské reprezentace," dodal Jedlička.