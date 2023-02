"Do prvního utkání jsme vstoupili proti známému soupeři z Písku. První poločas se nám vůbec nedařil, nemohli jsme chytit to správné herní tempo, ale ve druhém poločase jsme se dokázali vrátit do našeho standardního výkonu. Pochvala za druhý poločas patří všem hráčkám," hodnotila utkání se Sršni Písek strakonická trenérka Kristýna Kotrcová.