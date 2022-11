To hradecký tým nabudilo a ve 12. minutě se dostal poprvé a naposledy do vedení. To si však Sršni zase brzy vzali zpět šňůru deseti bodů si vytvořil dvuciferný náskok, jenž tým od Vajgaru zmírnil až těsně před pauzou – 36:43.

Po změně stran si písečtí basketbalisté nadále udržovali vedení zhruba o deset bodů a koše padaly celkem rovnoměrně na obou stranách, když domácí táhli především Marek Welsch se Štěpánem Borovkou. Před závěrečnou periodou platil jedenáctibodový rozdíl ve skóre – 53:64.

I poslední čtvrtina proběhla v režii výborně hrajícího Písku, který hráčům GBA Lions nedovolil pomýšlet na nějaký zvrat . Hosté dominovali zejména na útočném doskoku a nakonec si odvezli zasloužené vítězství rozdílem 21 bodů. V jejich středu zářil rozehrávač Vojtěch Sýkora, který zaznamenal 20 bodů, 9 asistencí a 17 doskoků. Jeho spoluhráč Martin Sýkora byl s 23 body zase nejlepším střelcem derby.

Andrej Červenka, trenér J. Hradce: „Soupeři jsme se nedokázali vyrovnat na doskoku, a to byl hlavní faktor naší prohry. Tím druhým byla naše obrana 1 na 1, která se promítla v 52 inkasovaných bodech z vymezeného území. Útočně jsme se trápili a s výjimkou první čtvrtiny se nám nepodařilo dostat do rytmu, což také dokazuje naše procento střelby z pole. Chci poděkovat divákům za vytvoření skvělé kulisy.“

Jan Čech, trenér Písku: „Přestože o tom nemluvíme, všem nám dva měsíce ležela v žaludku domácí prohra s tímto soupeřem. Jsem nesmírně hrdý, že jsme utkání zvládli a díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání se dostali do čela tabulky.. Poslední tři venkovní utkání pro nás bylo takové podzimní vysvědčení a myslím, že jsme obstáli na jedničku. Nicméně pořád je před námi spoustu práce a až v play off budou výsledky důležité.“

Štěpán Borovka, hráč J. Hradce: „Zápas se nám nepovedl na obranné polovině a hlavně na doskoku. Na druhou stranu jsem na tým hrdý, jak jsme bojovali. Konečný výsledek podle mě neodpovídá průběhu.“

GBA Lions Jindřichův Hradec – Sokol Písek Sršni 72:93 (18:19, 36:43, 53:64)

Body: Borovka 20, Welsch 18, Ikegwuruka 11, Jocys 10, Stegbauer 4, Kölbl 4, Linhart 3, Novotný 2 – M. Svoboda 23, Sýkora 20, Šurý 15, Fait 14, Šlechta 10, J. Svoboda 6, Englický 3, Mikolášek 2. Trojky: 7:7. Fauly: 23:22. Trestné hody: 15/19:16/22. Doskoky: 39:58. Rozhodčí: Blahout, Výborný. Diváci: 752.