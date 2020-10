Všechen sport v České republice se na dva týdny zastavil. Trénovat ve vnitřních prostorech je zakázáno a venku se smí pouze v omezeném počtu lidí. Své o tom ví také basketbalový klub Sršni Písek, který se nemůže připravovat na zápasy 1. ligy i kvůli karanténě.

Sršni odehráli v druhé nejvyšší soutěži pouze jedno utkání. V nově zrekonstruované Městské sportovní hale Poděbrady na Ostende doslova rozdrtili 112:73 tým, který je složený z hráčů z Nymburka a Poděbrad doplněný o některé hráče z KNBL. “Hodnotí se mi to velice obtížně. Celé utkání jsme diktovali tempo. Víceméně jsme hráli proti nejslabší možné sestavě, protože Basketbal Polabí se bohužel nesešlo i vzhledem k nynější situace. Bylo to takové vraždění neviňátek,” zhodnotil první soutěžní utkání trenér Písku Jan Čech a dodává: “Nemáme úplně dobrou náladu. Dva a půl měsíce jsme se připravovali na soutěž, odehráli jsme kvalitní přípravné zápasy, a pak přijde stopka. Teď jsme i dokonce v karanténě. Lítá to mezi námi v kabině. Ti, co jsou zdraví, trénují individuálně. Ostatní odpočívají.”

Písečtí basketbalisté zatím neodehráli ani jedno utkání před domácím publikem. První kolo, které měli svěřenci Jana Čecha odehrát v Písku proti Chomutovu, bylo odloženo kvůli pozitivnímu hráči hostů. “A když už jsme teda konečně mohli odehrát dohrávku prvního kola na domácí půdě, tak nám v hale praskla palubovka. Je to šílené, ” doplňuje zklamaný trenér Sršňů Jan Čech a přidává, “aspoň že mládeži se daří. Kategorie do sedmnácti let ani jednou neprohrála, U15 jenom jednou. Akorát devatenáctky neodehrály nic. Ty zastavil covid.”

Pokud vše půjde podle plánu, nejbližší střetnutí čeká Sršně 6. 11. v Praze. V rámci osmého kola se představí na palubovce Slavie. “Ale zdraví je přednější” ví a doplňuje na závěr trenér BK Sršni Písek Jan Čech.