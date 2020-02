Basketbalové velkokluby z Evropy i USA vyslaly do České republiky své největší juniorské talenty. Na čtvrtém ročníku prestižního turnaje Young Guns GBA Invitational, který pořádají jindřichohradecké kluby Basket a Get Better Academy, jež fungují pod společným názvem GBA Lions, se utkají o přízeň diváků a především o pozornost lovců talentů z evropských i zámořských agentur.

Přehlídka budoucích basketbalových hvězd, jak už Deník informoval, se uskuteční od čtvrtka 13. do neděle 16. února v Jindřichově Hradci a Písku.

Na letošní čtvrtý ročník tohoto turnaje se opět sjede velmi atraktivní mezinárodní konkurence v podobě španělských týmů FC Barcelona a Valencia Basket, německého IBA Mnichov, americké The Skills Factory z Atlanty či švédské akademie BK Rig. Český basketbal budou reprezentovat kluby Sokol Sršni Písek a GBA Jindřichův Hradec, dorazí také slovenský národní tým do 18 let, který nahradí původně ohlášenou německou Porsche Ludwigsburg Academy.

V minulých letech byl jedním z ambasadorů tohoto klání i bývalý český reprezentant se zkušenostmi z NBA Jiří Welsch. Ten nyní působí jako vedoucí úseku mládeže České basketbalové federace a na jihu Čech tak pochopitelně nemůže chybět. „Jsem přesvědčený, že se jedná o velice zajímavou příležitost vidět vysoce kvalitní mládežnický basketbal. Rád bych touto cestou pozval diváky do hlediště, určitě si přijdou na své,“ uvedl Jiří Welsch.

Šéf a trenér Get Better Academy Julián Beťko zdůraznil, že přestože přesun akademie z Prahy do Jindřichova Hradce byl velmi náročný, o tom, že by letos turnaj neorganizovali, ani na chvíli neuvažovali.

„Máme velkou radost z toho, že některé týmy naše pozvání přijaly opakovaně. Například Barcelona a Valencia, tedy tahouni španělského basketbalu, nebo top německé družstvo z Mnichova. Je to pro nás doklad toho, že jsou s úrovní turnaje spokojeni. Na druhou stranu se zase těšíme na soupeře z nových zemí, třeba na akademii z Rigu či továrnu na talenty z Atlanty. Věřím, že porovnat si síly v tak pestré a kvalitní konkurenci přinese všem účastníkům opravdu hodnotnou zkušenost,“ podotkl Julián Beťko.

Program Young Guns GBA Invitational

Skupina J. Hradec

čtvrtek 13. 2.

GBA J. Hradec – Atlanta (18)

pátek 14. 2.

GBA J. Hradec – Slovensko U18 (16), Barcelona – Atlanta (18.15)

sobota 15. 2.

Barcelona – Slovensko U18 (10.30), Slovensko U18 – Atlanta (16), GBA J. Hradec – Barcelona (18.15)

Skupina Písek

čtvrtek 13. 2.

Písek – Rig (18 hodin)

pátek 14. 2.

Písek – Mnichov (16), Rig – Valencia (18.15)

sobota 15. 2.

Valencia – Mnichov (10.30), Mnichov – Rig (16), Písek – Valencia (18.15)

O umístění – J. Hradec

neděle 16. 2.

utkání o 7. místo (10), utkání o 5. místo (11.45), soutěže ve smečování a ve střelbě (13.30 – 14.30), utkání o 3. místo (15), finále (17.15), slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen (19)